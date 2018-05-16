Опубликованы результаты исследования по использованию офшорной ветровой генерации для электроснабжения крупных городов

Британская компания RS Components - один из ведущих глобальных дистрибьютеров электронных компонентов, приборов для автоматизации и контроля, инструментов и иной технической продукции для инженерно-конструкторских работ, опубликовала результаты исследования, целью которого было определение необходимого количества офшорных ветровых турбин для полного обеспечения энергопотребления крупных городов мира, а также размер территории, которую потребуется выделить под их размещение, и долю используемой в указанных целях городской площади.

По результатам проведенного исследования выяснилось, что для того чтобы полностью обеспечить спрос на электроэнергию для Токио потребуется установить 10 310 офшорных ветровых турбин, для Милана будет достаточно установить всего 238 турбины, Нью-Йорку понадобится 3 687 турбин, в то время как Барселоне - 307.

При этом согласно расчетам общая площадь, которую необходимо выделить под офшорные ветропарки для электроснабжения городов с высоким уровнем энергопотребления, таких как Токио, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай и Лос-Анджелес, составит 23 445,7 км2.

Для сравнения, всего 286 офшорных турбин, размещенных на площади в 293,6 км2 могли бы полностью обеспечить электропотребление в Куала-Лумпуре.

RS Components заявила, что сделала расчеты для того, чтобы показать, как мало требуется площади для размещения офшорной ветровой генерации, что, по мнению компании, позволяет "дать старт реализации новых подходов к выработке электроэнергии более эффективными способами".

