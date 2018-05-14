Правительство продлило долгосрочный период регулирования дочерних структур "Россетей" в СКФО и Республике Тыва до 2027 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка" до 31 декабря 2027 продлен долгосрочный период регулирования дочерних структур "Россетей", оказывающих услуги на территории республик Северного Кавказа и Тывы.

Подписанию постановления предшествовала большая работа, проделанная "Россетями" и Минэнерго России совместно с ФАС и Министерством по делам Северного Кавказа.

Таким образом, северокавказские "дочки" компании получат источник финансирования для реализации программы по снижению потерь электроэнергии.

К 2023 году при условии выполнения всех планов по сокращению потерь по всем операционным филиалам и предприятиям СКФО, включая Чечню и Дагестан, ожидается выход на прибыль. С учетом выполнения всех обязательств, к 2027 году можно будет отказаться от субсидирования цен на электроэнергию для потребителей.