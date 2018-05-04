Прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 12,1%

Выручка ПАО "Мосэнерго" в I квартале 2018 года увеличилась на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем за I квартал прошлого года и составила 72 млрд 197 млн рублей. Увеличение выручки в основном связано с более низкой температурой воздуха в отчетном периоде и соответствующим увеличением отпуска тепловой энергии.

Переменные расходы по итогам отчетного периода выросли на 10,2% и составили 46 млрд 908 млн рублей. Это произошло в основном вследствие увеличения расходов на топливо из-за роста отпуска тепловой и электрической энергии.

Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) в I квартале 2018 года сократились на 6,1%, составив 5 млрд 608 млн рублей.

Показатель EBITDA вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года — до 19 млрд 186 млн рублей.

Прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО по итогам I квартала 2018 года выросла на 12,1% и составила 12 млрд 742 млн рублей.

