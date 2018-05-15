В Свердловской области энергетики филиала "Свердловэнерго" оперативно устраняют последствия непогоды

Поздним вечером 15 мая в Свердловской области неблагоприятные погодные условия (шквалистый ветер с отдельными порывами до 26 метров в секунду) вызвали серьезные технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства. По состоянию на 23 часа без электроснабжения оставалось 34 населенных пункта, запитанных от электросетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" (входит в Группу компаний "Россети"), в которых проживает порядка 14 тысяч человек. Наблюдаются точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий в связи с повреждениями высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ.

Аварийно-восстановительные бригады ОАО "МРСК Урала" незамедлительно приступили к устранению последствий природной стихии. В филиале "Свердловэнерго" организована работа оперативного штаба для координации действий по ликвидации последствий непогоды. Филиал переведен в особый режим работы.

Всего на поврежденных непогодой энергообъектах работает 57 бригад (166 человек), оснащенных 66 единицами спецтехники. Ремонтные работы будут осуществляться до полного устранения последствий непогоды в электросетевом комплексе. Высокая концентрация сил, задействованных в аварийно-восстановительных работах, позволила энергетикам "Свердловэнерго" на текущее время снизить количество обесточенных потребителей. Для максимального сокращения перерыва в электроснабжении используются резервные схемы подключения, а также резервные источники электроснабжения.

Активная работа по ликвидации технологических нарушений продолжается в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, а также в Камышловском муниципальном районе. Информацию о ходе восстановительных работ можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "МРСК Урала" 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).