Хулиганская выходка стала причиной отключения электроснабжения в Нягани

Отключить часть города Нягань и некоторые объекты подразделений нефтяных компаний вынуждены были энергетики во избежание поражения человека электрическим током.

15 мая около 14 часов в филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс поступил сигнал о том, что почти на вершине одной из опор ВЛ 110 кВ "Красноленинская – Вандмтор" находится посторонний, предположительно, с суицидальными намерениями. Персонал филиала вынужден был отключить обе цепи воздушной линии с отпайками, в результате чего были обесточены три подстанции 110 кВ: "Кварц", "Хугор" и "Чульчам" и, как следствие, часть города Нягань с населением около 21 тысячи человек, несколько социальных и промышленных объектов предприятий нефтедобычи.

На место происшествия – улицу Декабристов в Нягани – оперативно выехали руководство и бригада службы ВЛ филиала, а также полиция, скорая помощь, спасатели и психологи. После получасовых уговоров мужчина с опоры спустился и был доставлен в отдел полиции. В настоящее время все отключенные ранее объекты включены в работу, электроснабжение потребителей полностью восстановлено. В целом, из-за этой хулиганской выходки потребители оставались без электроэнергии около 40 минут.