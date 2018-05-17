"Калмэнергосбыт" уведомил крупного потребителя о возможном вводе ограничений за долги

АО "Калмэнергосбыт" (входит в ГК "Россети") проводит адресную работу, направленную на повышение платежной дисциплины различных групп потребителей электроэнергии.

Особое внимание региональный гарантпоставщик уделяет крупным потребителям, долги которых могут негативно сказаться на своевременности расчетов на оптовом рынке электроэнергии. В их числе Сарпинский филиал ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия" (по состоянию на 16.05.2018 не оплачен один период текущего потребления электроэнергии – 30 % от договорного объема в размере 1 982 752,25 руб.).

В связи с этим АО "Калмэнергосбыт" официально письменно уведомило руководство предприятия-должника, главу администрации Октябрьского РМО РК, надзорные органы об имеющейся задолженности и предложило в срок до 25.05.2018 погасить ее в полном объеме. В противном случае предприятию-должнику будет необходимо самостоятельно произвести ограничение режима потребления электроэнергии до 12:00 мск 25.05.2018 до уровня аварийной брони.

Также в письме-уведомлении даны разъяснения, что, в случае неоплаты задолженности в установленный срок и отсутствия факта самостоятельного ограничения режима потребления электроэнергии, будет введено ограничение режима потребления электроэнергии до уровня аварийной брони принудительно с 12.00 мск 28.05.2018. При этом материалы по предприятию-должнику будут направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса о применении мер административной ответственности.

Начальник диспетчерского отдела АО "Калмэнергосбыт" Лариса Гульджухаева напомнила, что в соответствии с п. 20 "Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, расходы, связанные с возмещением затрат сетевой энергокомпании по введению ограничения (возобновления) режима потребления электроэнергии, обязан будет возместить должник.