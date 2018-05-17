Предприятия "Т Плюс" успешно провели отопительный сезон 2016/17 и готовятся к следующему

В отопительном сезоне 2017-2018 в зоне ответственности ПАО "Т Плюс" произошло на 20% меньше технологических нарушений в теплосетях, чем в аналогичном периоде годом ранее. Об этом заявил председатель правления энергохолдинга Денис Паслер на пресс-конференции в режиме телемоста, который связал Москву с 16 регионами присутствия компании. В мероприятии приняли участие представители более чем 100 региональных средств массовой информации.

Снижение аварийности обусловлено увеличением вложений в ремонты и техперевооружение сетей – в 2017 году на эти цели было направлено 10,6 млрд рублей, что на 61% больше, чем в 2016 году. В 2018 компания вновь увеличит фонды обновления теплосетевой инфраструктуры – на этот раз почти на четверть, до 13 млрд рублей. Соответственно вырастут и масштабы ремонтной программы.

Как сообщил в региональной части пресс-конференции директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов, станции филиала – Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ сбоев теплоснабжения потребителей в течение отопительного сезона 2017/18 гг. не допустили. Теплоснабжение потребителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района обеспечивалось в штатном режиме. Параметры теплоносителя выдерживались в соответствии с температурным графиком на протяжении всего зимнего сезона. Возникающие повреждения на тепловых сетях персонал Дзержинских и Кстовских тепловых сетей устранял в нормативные сроки.

Общий объем ремонтной программы и программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) станций и тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс". увеличен в текущем году до 1247,7 млн. рублей, что на 33% больше, чем 2017 году. При этом, начиная с 2017 года, вложения компании "Т Плюс" в Нижегородскую область увеличиваются ежегодно на треть. В абсолютных цифрах объем вложений с 2016 года увеличился более чем вдвое – с 558 млн. рублей в 2016 году до 1,247 млрд. рублей в 2018 году.

Александр Фролов напомнил, что с 1 января 2017 года компания "Т Плюс" взяла в 30-летнюю концессию теплосетевые активы города Кстова и Кстовского района. А с 1 января 2018 года вступило в силу концессионное соглашение по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения города Дзержинска. "Только концессионное соглашение как схема обеспечения государственно-частного партнерства обеспечивает эффективную модернизацию и реконструкцию теплосетевых активов", – подчеркнул директор филиала.

В рамках концессии по управлению теплосетевыми активами Дзержинска в 2018 году в модернизацию теплового хозяйства города планируется вложить 106,6 млн. рублей без НДС. При этом будет заменено 4060 погонных метров тепловых сетей. Будут автоматизированы 8 неавтоматизированных ранее центральных тепловых пунктов (ЦТП), и в новом отопительном сезоне все 36 ЦТП, которые обслуживают ДТС, будут работать в автоматическом режиме и управляться одним диспетчером. Также будет реализован проект по организации индикативного онлайн-учета тепловой энергии, что обеспечит контроль за всеми параметрами работы тепловой сети, позволит максимально быстро реагировать на возникающие дефекты в тепловых сетях и на отклонения от заданных значений параметров теплоносителя.

Кстовские тепловые сети в рамках концессии по управлению теплосетевыми активами города и района в 2018 году планируют построить две современные блочные котельные в населенных пунктах Приволжский и Чернышиха взамен неэффективных старых. Общая стоимость работ по этим двум проектам составит 42,6 млн. рублей без НДС.

Помимо этого, по программе технического перевооружения в Дзержинске планируется переложить 1,3 км магистральных тепловых сетей, а также продолжить работу по расширению пропускной способности участка магистрального трубопровода на проспекте Циолковского для подключения новых потребителей. Объем ремонтной программы по Дзержинским тепловым сетям на 2018 год составляет 92,9 млн. рублей (без НДС).

В свою очередь, КТС планируют провести техническое перевооружение тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км со стоимостью работ 38,0 млн. рублей без НДС.

Серьезное внимание в ходе подготовки к новому отопительному сезону будет уделено своевременному и качественному проведению работ по благоустройству территорий, на которых будут проводиться работы по ремонту и реконструкции тепловых сетей. Так, в Дзержинске площадь асфальтирования мест после разрытий составит 3970 кв. м, в Кстове – 3347 кв. м. На проведение этих работ суммарно будет направлено 8 млн. рублей (без НДС).

"Межотопительный сезон для энергетиков – время большой и напряженной работы. Качественно и своевременно проведенная подготовка к ОЗП 2018/19 годов позволит обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей", – отметил Александр Фролов.