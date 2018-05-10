Программа развития импортозамещения в ПАО "Транснефть" в сфере трубопроводного транспорта

Доля отечественного оборудования в закупках крупнейшей в мире трубопроводной компании "Транснефть" к 2020 году должна вырасти до 97%, что является одним из лучших показателей в России. Следует подчеркнуть, что Компания "Транснефть" уже порядка 10 лет проводит работу по импортозамещению и обеспечению объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов качественной отечественной продукцией за счет локализации производства на территории Российской Федерации импортируемого оборудования.

Для этого ПАО "Транснефть" проводило работу с отечественными изготовителями не только в части освоения серийного выпуска продукции, но и в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания передовых образцов техники и технологии.

Реализация Компанией программы импортозамещения позволяет снизить уровень рисков, уменьшить капитальные и операционные затраты на обслуживание и ремонт оборудования за счет географической близости отечественных производителей, обеспечить загрузку отечественных машиностроительных предприятий и содействовать развитию экономики Российской Федерации.

Учитывая актуальность и государственную важность решаемых Компанией задач по импортозамещению и продвижению на российский рынок товаров, работ и услуг, страной производителем которых является Российская Федерация, необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в постановление № 925 от 16.09.2016 или в иные соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации, в части установления перечня товаров, работ, услуг, а также государств (страны СНГ) в отношении которых необходимо предоставлять приоритет при осуществлении закупок.

Компания отмечает, что выполнение мероприятий, способствующих локализации производства, позволило обеспечить загрузку отечественных машиностроительных предприятий.

Учитывая актуальность и государственную важность решаемых компанией задач по развитию программ импортозамещения, энергоэффективности и инноваций необходимо вовлекать российского производителя в процесс импортозамещения.

На заседании выступят:

1. Первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике И.А. Ананских,

2. Вице-президент ПАО "Транснефть" П.А. Ревель-Муроз,

3. Советник Руководителя фракции "Справедливая Россия" -

Н.А. Малышева,

4. Президент Союза Нефтегазопромышленников России- Г.И Шмаль и другие участники заседания.

22 мая 2018 года 15:00, зал 304 (старое здание), ул. Охотный ряд 1

Ответственный секретарь Экспертного совета по программам "Энергетика, Развитие программ импортозамещения" - Миронова Марина Владимировна, эл.почта: mmircom@mail.ru, +7 903 193 26