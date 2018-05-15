Самые современные технологии в проектировании, строительстве и эксплуатации умных сетей обсудят в июле в Санкт-Петербурге

Портал RusCable.Ru приглашает на V международную научно-практическую конференцию «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве», которая пройдет с 4 по 6 июля в Petro Palace Hotel, г. Санкт-Петербург. Данное мероприятие широко известно среди специалистов отрасли как площадка, на которой ставятся наиболее актуальные темы, связанные с инновационными подходами к строительству и реконструкции воздушных ЛЭП. А именно – новые тенденции в проектировании и строительстве воздушных линий (ВЛ) электропередачи, особенности проектирования и строительства ВЛ в различных геологических и климатических условиях, инновационных разработках опор и фундаментов для ВЛ; использование современных программ для разработки новых конструкций опор и фундаментов, о новинках в области спецтехники, строительном оборудовании и инструментах для устройства опор и фундаментов ВЛ и о проблеме защиты от контрафакта.





Постоянный организатор мероприятия Международная Ассоциация Фундаментостроителей в этом году проводит конференцию совместно с НИЛКЭС и ООО «ПО «ЭЖБИ» при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» и Российского национального комитета СИГРЭ. Информационную поддержку в статусе генерального информационного партнера обеспечивает ведущее отраслевое СМИ в сети Интернет, портал RusCable.Ru, совместно с проектами медиахолдинга «РусКабель» – еженедельником «RusCable Insider Digest» и ЭНЕРГОСМИ.



Основными направлениями, которые обсудят участники V-ой встречи в Санкт-Петербурге станут:

российский и зарубежный опыт применения современных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ)

новые тенденции и решения в проектировании и строительстве ВЛ

опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ: современные разработки и опыт их применения

провода для ВЛ: высокопрочные, высокотемпературные, изолированные и т.п.

оценка остаточного ресурса элементов ВЛ в процессе эксплуатации

новинки: спецтехника, строительное оборудование и инструмент для устройства опор и фундаментов ВЛ

высокоэффективные материалы, повышающие долговечность конструкций ВЛ

наномодифицированный бетон, стали повышенной прочности и атмосферостойкости



Научно-практическую конференция проводится для представителей предприятий электросетевого комплекса, проектных институтов, инжиниринговых компаний, предприятий нефтегазового комплекса, производители спецтехники, оборудования, материалов, кабельно-проводниковой продукции.



Постоянные участники встречи – представители структур ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», ООО «Фирма ОРГРЭС». Участие в прошлой, IV–й, конференции приняли около 100 человек из России, Республики Беларусь, Финляндии, Германии. Они представляли более 40 организаций, работающих в сфере электроэнергетики: АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС», ПАО «Россети», Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра, ПАО «ФИЦ», ООО «Строительный Альянс», РУП «Белэнергосетьпроект», ООО «РесурсИнвестСтрой», ООО «НИЛЕД», ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК», АО «Салаватский ЗМК», АО «Тюменьэнерго», ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО «Ларссен Сервис», ГУП РК «Крымэнерго», ОАО «Сургутнефтегаз», МРСК Северо-Запада и многие другие компании. Полный отчет с фото и презентациями доступен на сайте Ассоциации.





Регламент конференции



04 июля, среда

10:00 –17:00 презентации, доклады

18:00 – 23:00 торжественный ужин на теплоходе с прогулкой по р.Нева



05 июля, четверг

10:00 – 17:00 презентации, доклады



06 июля, пятница

10:00 – 15:00 техническая экскурсия на ПС 220 кВ «Чесменская»





Для участия в качестве слушателя заполните регистрационную форму ниже. Прием заявок на участие заканчивается 15 июня 2018 года.

Для того, чтобы принять участие с докладом необходимо:

до 04.06.18 г. направить заявку на info@fc-union.com до 10.06.2018 г. направить расширенные тезисы докладов (тезисы в формате Word, картинки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) до 30.06.2018 г. Направить презентации докладов (презентации в формате Power Point или Adobe Acrobat)



Научный куратор конференции – Петр Игоревич Романов, к.т.н., НИЛКЭС ООО «ПО Энергожелезобетонинвест» (моб. +7 921 320-16-28).





ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ



V международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве»



Организаторы: Международная Ассоциация Фундаментостроителей, НИЛКЭС, ООО «ПО «ЭЖБИ»



Время проведения:

4-6 июля 2018 года



Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 14, Petro Palace Hotel, конференц-зал «Бордо».



Контакты Оргкомитета:

+7(495) 66-55-014

моб. +7 916 36-857-36

моб. +7 925 86-101-81

www.fc-union.com

info@fc-union.com

Для справки



Международная Ассоциации Фундаментостроителей (IAFC) свыше 5 лет занимается проведением профильных конференции, семинаров и форумов в области фундаментостроения. Обеспечивает участников Ассоциации информационно-аналитическими материалами: ежедневные отраслевые новостные сводки, тендерная информация (возможен индивидуальный мониторинг). Занимается организацией деловых встреч и поездок для российских и зарубежных компаний. Ведет поиск возможных бизнес-партнеров для организации совместного бизнеса, реализации краткосрочных и долгосрочных коммерческих инициатив на территории России и за рубежом. www.fc-union.com.

