В 2018 году Тверьэнерго проведет ремонтную кампанию на 15 питающих центрах

Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" приступает к ремонту ПС 35-110 кВ. В соответствии с годовым планом-графиком проведения ремонта оборудования питающих центров в мае работы начались на 9 подстанциях из 15 запланированных.

Ремонтная кампания Тверьэнерго охватывает ремонт и замену оборудования подстанций: ПС 35/10 кВ №10, ПС 35/10 кВ Новый Стан, ПС 110/10кВ Пено, ПС 35/10 Заозерная, ПС 35/10 9 Января, ПС 35/6 Кимры, ПС 110/35/10 Западная Двина, ПС 35/10 Пятницкое, ПС 110/35/10кВ Северная, ПС 35/10кВ Киверичи, ПС 110/10кВ Селихово, ПС 110/35/10кВ Удомля, ПС 35/10кВ Сонково, ПС 35/10кВ Курортная, ПС 35/10кВ Клешнево.

Наиболее значимым из перечисленных питающих центров является ПС 35/6кВ Кимры, ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ПС 110/35/10кВ Северная. Подстанция 35/6кВ Кимры служит источником электроэнергии для города Кимры и многих промышленных объектов этого районного центра, среди которых предприятие станкостроения ООО "Савёловский машиностроительный завод", предприятие швейной промышленности ЗАО "Кимрский льнотрикотаж" и ЗАО "Тверской трикотаж", строительное предприятие ООО "Квант". Подстанция 110/35/10кВ Западная Двина является источником питания для города Западная Двина, а также объектов РЖД. Подстанция 110/35/10кВ Северная находится в областном центе, и питает население, промышленные и социально-значимые объекты Заволжского района Твери.

Ремонтная программа Тверьэнерго также включает в себя поэлементные ремонт оборудования еще на 34 подстанциях для увеличения надежности схем питания.

"Комплексный ремонт питающих центров - важная часть ежегодной ремонтной программы. Все мероприятия, выполняемые специалистами Тверьэнерго в рамках ремпрограммы, нацелены на обеспечение надежности электросетевого хозяйства и стабильную безаварийную работу энергооборудования", - отметил Александр Чумаченко, первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго".

