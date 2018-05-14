В филиале "Ивэнерго" состоялись соревнования профессионального мастерства

На учебно-тренировочном полигоне производственного отделения "Тейковские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" прошли соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

В течение двух дней за звание лучших боролись команды Ивановского мастерского участка и Шуйского мастерского участка производственного отделения (ПО) "Ивановские электрические сети", Вичугского мастерского участка ПО "Кинешемские электрические сети", Тейковского мастерского участка ПО "Тейковские электрические сети".

Соревнования проходили в несколько этапов и включали в себя задания, основанные на элементах повседневной деятельности энергетиков по обеспечению надежной и бесперебойной работы сетей. Участникам предлагалось измерить сопротивление заземления опоры воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ, провести соединение анкерной петли на опоре ВЛ 110 кВ, заменить дефектный изолятор в поддерживающей подвеске фазного провода на опоре ВЛ 110 кВ, освободить условного пострадавшего от действия электрического тока и оказать ему первую помощь (с использованием тренажера "Гоша"), ликвидировать пожар в охранной зоне ВЛ при падении провода на землю. Также все участники прошли проверку знаний действующих правил, инструкций и норм с использованием программного комплекса "АСОП-Эксперт".

Бригады продемонстрировали четкость и слаженность действий, умение работать в команде и оказывать поддержку друг другу, а также эффективно управлять специальной техникой и оборудованием. Соревнования позволили специалистам обменяться опытом, взять на вооружение новые практики и технологии, применяемые в электроэнергетике.

По результатам состязаний лучшей признана команда Ивановского мастерского участка ПО "Ивановские электрические сети" в составе мастера Максима Григорьева, электромонтеров Ильи Хлебникова, Артура Саркисяна и Сергея Шемелина. Специалистов отличали высокий уровень подготовки, готовность к работе в сложной обстановке. Команда Ивановского мастерского участка будет отстаивать честь филиала на соревнованиях профмастерства филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья", которые пройдут с 1 по 6 июля в с. Кокшайск Республики Марий Эл.

Подводя итоги соревнований, заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор филиала "Ивэнерго" Игорь Кайсин пожелал победителям успехов на предстоящих состязаниях в Марий Эл, а остальным участникам дальнейшего совершенствования своих знаний, умений и навыков. "Подобные соревнования позволяют отработать координированные действия в обстановке, максимально приближенной к реальности. Этот фактор имеет огромное значение для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей Ивановской области", - отметил он.