В ходе Прямой линии руководитель энергосбытового подразделения "Вологдаэнерго" посоветовал потребителей вовремя передавать показания

По специальному телефону колл-центра 8-800-100-53-64 на прямую связь с потребителями электроэнергии Вологодской области вышел заместитель директора ОЭД "Энергосбыт" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Сергей Зайцев. Руководитель новой структуры, созданной на базе электросетевого предприятия, ответил на широкий спектр вопросов* от населения и юридических лиц, взял на контроль частные проблемные ситуации, с которыми обратились на прямую линию потребители электроэнергии из Вожеги, Верховажья, Сокола, Шексны, Белозерска, Вологды, Тарноги, Череповца и других населенных пунктов Вологодской области.

Сергей Зайцев призвал вологжан в переходный период обязательно передавать показания приборов учета электроэнергии, чтобы оплачивать не примерное, а фактическое потребление, не копить долгов, и при оплате счетов обращать внимание на реквизиты, по которым переводятся денежные средства.

Прямая линия оказалась востребованной для вологжан, и этот формат взаимодействия с потребителями электроэнергии в ОЭД "Энергосбыт" станет регулярным.

Напомним, для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители могут обращаться на бесплатную горячую линию 8-800-707-88-35(ежедневно, кроме выходных с 8.00 до 19.00, звонок бесплатный).

Можно задать вопрос и в группе гарантирующего поставщика электроэнергии "ЭНЕРГОСБЫТ. Вологодская область" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/vscenergo35.

*Ответы на общие вопросы, поступившие на Прямую линию.

Не пришёл счет за электроэнергию на электронную почту, что делать?.

- Первые счета придут в бумажном виде. С июня можно будет подписаться на доставку счета на электронную почту на сайте филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго". Подписаться нужно будет заново, так как другой поставщик. В квитанции за май (она придет в начале июня) будет размещён код, позволяющий оформить подписку на электронный счет.

Было написано заявление о непроживании, а пришел счет с суммой к оплате. Почему? Что делать?

- Неначисление платы по заявлению в связи с временным непроживанием в жилом помещении, оборудованном прибором учета, законодательно не предусмотрено.

Расчет производится только:

1. По показаниям прибора учета.

2. При отсутствии показаний - исходя из среднемесячного объема потребления (не более 3-х месяцев) или по нормативу.

Если вы долго не живёте в квартире, на даче и не пользуетесь электроэнергией, можно ежемесячно передавать одни и те же показания прибора учета.

- По телефону 8-800-100-53-64 (с 8.00 до 22.00 с 23 по 25 мая). Звонок бесплатный!

- Сайт ПАО "МРСК Северо-Запада" www .lk.vologdaenergo.ru

- Группа "ЭНЕРГОСБЫТ. Вологодская область" в социальной сети "ВКонтакте" vk.com/vscenergo35

- Отделения ФГУП "Почта России" (при оплате электроэнергии)

- Электронная почта client_info@ve.vologdaenergo.ru (формат сообщения: лицевой счет-пробел-номер квартиры (если есть)-пробел-показания; ПРИМЕР: 1234567890 55 1234)

Если вы не пользовались электроэнергией, но получили первый счет с начислением по нормативу, ПРОСТО ПЕРЕДАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКА с 23 по 25 мая, и в следующем счете сумма к оплате будет скорректирована с учетом переданных показаний. Сейчас можно оплатить счет по фактическим показаниям вашего электросчетчика. ПЕНИ НАЧИСЛЕНЫ НЕ БУДУТ.

Возобновит ли работу система онлайн платежей за электроэнергию на сайте поставщика и будет ли личный кабинет?

- Все сервисы будут потребителям предоставлены. Возможность онлайн-оплаты на сайте МРСК Северо-Запада и подписки на доставку счета в электронном виде будет в июне. Личный кабинет также будет доработан. Сейчас по просьбам потребителей приоритетно дорабатывается сервис передачи показаний электросчетчиков через СМС. Это будет удобно в том числе и для дачников – возможность передать показания в отсутствии Интернета.

Как можно оплатить электроэнергию без комиссии?

- Через все кассы, терминалы, банкоматы, онлайн и мобильные сервисы Сбербанка без комиссии. Также через отделения Почты России, любые банковские учреждения. У Сбербанка и Почты России развитая филиальная сеть, и жители области будут обеспечены доступными способами оплаты через кассы этих организаций. А у тех, кто оплачивает электроэнергию через онлайн и мобильные сервисы, вариантов еще больше.

Энергокомпания активно работает над расширением сервисного обслуживания: в ближайшее время потребителям электроэнергии будет предоставлена возможность онлайн оплаты на сайте МРСК Северо-Запада.

Смена поставщика не приведёт к повышению тарифов?

- Это никак не отразится на тарифах. Обращаю внимание, что ситуация со сменой статуса гарантирующего поставщика в регионе в целом никоим образом не связана с повышением тарифов. Да, тарифы изменятся с 1 июля, но это происходит ежегодно, и приказ Департамента ТЭК об установлении тарифов с 1 июля опубликован еще в декабре 2017 г.

Когда придут счета? Почему так поздно? До какого числа нужно оплатить, чтобы не начислили пени?

- Мы сделали всё возможное, чтобы в переходный период минимизировать задержки в выставлении счетов. Порядка 600 тысяч квитанций уже доставлено потребителям. Нужно постараться оплатить до 20 мая, чтобы оплата была учтена в квитанциях за май. Пени в переходный месяц начисляться не будут.

Откуда начальные показания в квитанции?

Начальные показания получены от ПАО "Вологдаэнергосбыт". Расчеты в ПАО "Вологдаэнергосбыт" закрыты по данные показания.

Счет рассчитан по нормативу. Что делать?

При исправном приборе учета в мае с 23 по 25 число необходимо передать показания электросчетчика, и объем потребления будет скорректирован.

Если прибор учета неисправен, необходимо его заменить.

Не получил квитанцию за апрель от нового поставщика, где ее взять?

Квитанции доставляются ФГУП "Почта России" согласно договору в ваш почтовый ящик. Если квитанция не доставлена, необходимо обратиться на горячую линию для выяснения ситуации. Для получения копии счета на электронную почту можно направить письмо на эл.адрес client_info@ve.vologdaenergo.ru с указанием адреса объекта, по которому не получена квитанция, и адреса электронной почты, на который можно направить дубликат квитанции, также указать контактный телефон и ФИО собственника.

Как изменить почтовый адрес доставки счетов? Хочу получать их по другому адресу (по месту жительства).

Можно обратиться на горячую линию ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" 8-800-707-88-35, назвать номер лицевого счета и сообщить новый адрес доставки счета.

Как вернуть денежные средства, переплаченные прежнему гарантирующему поставщику?

Организация, утратившая статус гарантирующего поставщика, обязана вернуть авансовые средства потребителям. Поскольку офисы ПАО "Вологдаэнергосбыт" закрыты, заявления лучше отправлять заказным письмом с уведомлением по адресу: 160000, г. Вологда, Пречистенская набережная, д.68 ПАО "Вологдаэнергосбыт". Адрес и ФИО руководителя есть на сайте "Вологдаэнергосбыта". К заявлению нужно приложить копии (не оригиналы!) платёжных документов и реквизиты для перевода денег.

У нас коммунальная квартира, нужно ли нам заново составлять соглашение о порядке определения объема электрической энергии?

Нет, достаточно предоставить копию прежнего решения собственников (нанимателей) квартиры.

Нужно ли сообщать в МРСК данные о том, что я имею льготу?

Нет, информацию о лицах, имеющих право получать льготу, в МРСК передают органы социальной защиты населения.

Счет пришёл от управляющей компании, и в нем электроэнергия, это правильно? Куда платить?

Есть прямые расчеты с поставщиком электроэнергии, а есть многоквартирные дома, жильцы которых рассчитываются за электроэнергию с поставщиком через управляющую компанию. УК выставляет счета, собирает деньги и переводит поставщику. Если вы на общем собрании собственников не принимали решения о переходе на прямые расчеты за электроэнергию, то нужно, как и раньше, платить по счетам УК.

Пока не заключен договор с поставщиком, могут ли юридическому лицу отключить электроэнергию?

В течение переходного периода перезаключения договоров прекращения энергоснабжения объектов не произойдет, надежное и бесперебойное энергоснабжение всех категорий потребителей будет обеспечиваться филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" в штатном режиме. Но, в свою очередь, мы ждем такого же ответственного подхода от руководителей предприятий и организаций к выполнению обязательств по своевременной оплате электроэнергии и перезаключению договоров. Договоры всем направлены, нужно только подписать и вернуть один экземпляр, в большинстве случаев никаких дополнительных документов или действий не требуется. Нужно не затягивать, перезаключить договор до 31 мая. После 31 мая потребление электроэнергии будет считаться бездоговорным, то есть незаконным, и за это в законодательстве уже предусмотрены санкции.