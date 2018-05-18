"Силовые машины" просят госгарантии для сбыта

Как выяснил “Ъ”, попавшие под санкции США "Силовые машины" Алексея Мордашова продолжают требовать льгот. Бизнесмен попросил у Минэнерго гарантии закупки генкомпаниями РФ 48 газовых турбин "Силмаша" мощностью 65 и 170 МВт в рамках планируемой программы модернизации ТЭС. Затраты сектора по программе до 2035 года могут достичь 1,35 трлн руб., но пока в основном собираются закупать не газовые, а паровые турбины. Эксперты отмечают, что блоки с газовыми турбинами просто не окупаются.

Владелец и глава совета директоров попавшего в начале года под санкции США машиностроительного холдинга "Силовые машины" Алексей Мордашов 24 апреля внес в Минэнерго свои предложения по поддержке производства газовых турбин 65 и 170 МВт (“Ъ” ознакомился с письмом). Министр Александр Новак поручил проработать предложения своим заместителям Вячеславу Кравченко и Андрею Черезову. Мощные газовые турбины — проблемная точка для отрасли, в РФ таких технологий нет. Это спровоцировало в 2017 году скандал с поставками структурами "Ростеха" турбин Siemens в подсанкционный Крым.

Среди указанных господином Мордашовым мер поддержки — обязывающие контракты на поставку газовых турбин "Силмаша" с генкомпаниями, участвующими в программе модернизации. Сейчас она на утверждении в правительстве, объем — 3,5 трлн руб. до 2035 года, из них на модернизацию ТЭС — около 1,35 трлн руб. Планируется обновить до 40 ГВт ТЭС, но предполагается, что в основном будет идти замена паросилового оборудования на новое. В ходе имитационных отборов генераторы подали заявки на замену 195 паровых турбин и шести газовых. КПД парогазовых установок (ПГУ) на 40% выше, чем паросиловых блоков, их расход топлива на треть ниже, но ПГУ примерно на треть дороже, говорит Владимир Скляр из "ВТБ Капитала". "Текущая низкая стоимость газа делает апгрейд технологии не особо выгодным, поскольку экономия не перекроет стоимость ПГУ на протяжении жизненного цикла",— считает он. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что ПГУ дают долгосрочный эффект снижения цен на электроэнергию.

"Силмаш" просит пересмотреть программу модернизации и перейти на парогазовый цикл. По мнению Алексея Мордашова, это в "1,5–1,8 раза повысит эффективность электростанций". Для окупаемости создания турбин компания просит Минэнерго подтвердить потребность рынка в 26 ГТЭ-65 (компания готова выпустить их на рынок в 2023 году) и 22 ГТЭ-170 (в 2021 году).

Впервые о поддержке глава "Силмаша" просил Дмитрия Медведева на заседании правительственной комиссии по импортозамещению в апреле. По мнению бизнесмена, без преференций "российскому энергомашиностроению не выжить". Тогда господин Мордашов говорил, что компании нужны госгарантии для выхода на зарубежные рынки и помощь в привлечении финансирования, а также высказал идею о вхождении "Силмаша" в консорциум "Роснано", Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха" и "Интер РАО", разрабатывающего газовую турбину ГТД-110М (была полностью разрушена в ходе испытаний в декабре 2017 года). Источники “Ъ” говорят, что пока не было предметных переговоров о создании СП.

Подробно эти меры Алексей Мордашов перечислил в письме Дмитрию Медведеву 12 апреля. Он предложил разбить программу развития турбиностроения на два этапа. Первый — разработка конструкторской документации, выпуск опытно-промышленных образцов турбин 65–70 МВт, 110–120 МВт и 160–180 МВт и их испытания. Для этого, как писал РБК, по оценке компании, потребуется около 15 млрд руб.— по 7,5 млрд руб. из бюджета и за счет облигаций "Силмаша" в пользу институтов развития. Второй этап — серийное производство турбин.

В Минэнерго, Минфине и Минпромторге от комментариев отказались, в ФАС сообщили, что не знают о предложениях "Силмаша". В Минэкономики отметили, что поддерживают развитие энергомашиностроения РФ, но выбор оборудования нужно осуществлять на тендерах. В "Силмаше" подтвердили, что направляли программу поддержки производства газовых турбин, но "ее детали еще будут уточняться". Глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров предлагал полностью локализовать в РФ оборудование Siemens или GE. Вчера в отрасли идеи господина Мордашова не комментировали.

Управляющий директор Frost & Sullivan в России Алексей Волостнов оценил объем рынка для ГТЭ-65 не более чем в 30 ПГУ в год. В случае программы модернизации и обязывающих контрактов на такие турбины указанный объем будет востребован рынком, полагает эксперт.

Коммерсант