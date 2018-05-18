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"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО" запускает B2B-портал

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО запускает B2B-портал

21 мая 2018, 17:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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21 мая компания "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО" запускает B2B-портал - новый сервис для своих клиентов. Это удобная и функциональная платформа, позволяющая автоматизировать основную часть работы по созданию регулярных заказов. 

Основные функции портала:

  • Предоставление точных данных о наличии товара на складах компании

  • Наличие товаров на складах поставщиков

  • Создание спецификаций

  • Загрузка товарных смет из Exel в спецификацию

  • Создание персонализированных коммерческих предложений

  • Качественный подбор аналогов

  • Технические характеристики и изображения продукции из каталога ETIM

  • СМС-оповещения о статусах заказа

  • Личный кабинет с историей заказов и контактами личного менеджера

  • Персональные цены (реализация в июне 2018)

  • Мобильная версия портала – приложение для Android и Apple

Для соблюдения конфиденциальности портал организован в формате закрытой системы с ограниченным доступом, где предусмотрен личный кабинет компании-клиента с обязательной регистрацией. 

Оцените преимущества и перспективы работы с b2b-порталом "ЭЛКОМ-ОНЛАЙН". Зарегистрируйтесь и разместите свой первый онлайн-заказ – мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

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Компания: ООО "Элком-Электро"
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