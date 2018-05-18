21 мая компания "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО" запускает B2B-портал - новый сервис для своих клиентов. Это удобная и функциональная платформа, позволяющая автоматизировать основную часть работы по созданию регулярных заказов.

Основные функции портала:

Предоставление точных данных о наличии товара на складах компании

Наличие товаров на складах поставщиков

Создание спецификаций

Загрузка товарных смет из Exel в спецификацию

Создание персонализированных коммерческих предложений

Качественный подбор аналогов

Технические характеристики и изображения продукции из каталога ETIM

СМС-оповещения о статусах заказа

Личный кабинет с историей заказов и контактами личного менеджера

Персональные цены (реализация в июне 2018)

Мобильная версия портала – приложение для Android и Apple

Для соблюдения конфиденциальности портал организован в формате закрытой системы с ограниченным доступом, где предусмотрен личный кабинет компании-клиента с обязательной регистрацией.

Оцените преимущества и перспективы работы с b2b-порталом "ЭЛКОМ-ОНЛАЙН". Зарегистрируйтесь и разместите свой первый онлайн-заказ – мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

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