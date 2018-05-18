RusCable Inside Digest 81
21 мая 2018, 17:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
21 мая компания "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО" запускает B2B-портал - новый сервис для своих клиентов. Это удобная и функциональная платформа, позволяющая автоматизировать основную часть работы по созданию регулярных заказов.
Основные функции портала:
Предоставление точных данных о наличии товара на складах компании
Наличие товаров на складах поставщиков
Создание спецификаций
Загрузка товарных смет из Exel в спецификацию
Создание персонализированных коммерческих предложений
Качественный подбор аналогов
Технические характеристики и изображения продукции из каталога ETIM
СМС-оповещения о статусах заказа
Личный кабинет с историей заказов и контактами личного менеджера
Персональные цены (реализация в июне 2018)
Для соблюдения конфиденциальности портал организован в формате закрытой системы с ограниченным доступом, где предусмотрен личный кабинет компании-клиента с обязательной регистрацией.
Оцените преимущества и перспективы работы с b2b-порталом "ЭЛКОМ-ОНЛАЙН". Зарегистрируйтесь и разместите свой первый онлайн-заказ – мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!