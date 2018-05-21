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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Калмыцкий филиал МРСК Юга подключил к сетям 120 новых объектов

Калмыцкий филиал МРСК Юга подключил к сетям 120 новых объектов

21 мая 2018, 17:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Калмыцкий филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") в рамках программы по устранению цифрового неравенства обеспечил подключение к электросетям точек волоконно-оптической линии связи в отдаленных посёлках республики.

Всего же с начала года компания исполнила обязательства по 120 договорам на технологическое присоединение к электросетям, предоставив новым потребителям 1,2 МВт мощности. Это жилые дома, магазины, животноводческие хозяйства.

Более 90 % потребностей в техприсоединении составляют объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу. Всего с января по апрель 2018 года филиал компании заключил 192 договора технологического присоединения на предоставление 2,2 МВт мощности.

С начала года в калмыцкий филиал МРСК Юга поступило 236 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 2,8 МВт.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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