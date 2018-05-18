Пожар в НКМЦ Орла: спасатели эвакуировали 130 человек

RusCable Inside Digest 81
21 мая 2018, 15:22
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Возгорание в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи детям им З.И.Круглой произошло рано утром сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре на улице Жадова областного центра поступило на телефон пожарно-спасательной службы "101" в 04.35 . На место происшествия выехали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Персонал перинатального центра эвакуировал в соседний корпус 130 человек.
Газодымозащитники, проведя разведку, установили, что повышенный номер сложности пожара не подтвердился. Как выяснилось, в подсобке произошло короткое замыкание плафона освещения. Сотрудники МЧС обследовали смежные помещения на предмет скрытых очагов возгорания, их обнаружено не было.
Пострадавших нет. В результате короткого замыкания оплавилась проводка и закоптилась отделка помещения на площади десять квадратных метров. Причину возгорания и материальный ущерб выясняют сотрудники полиции, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.