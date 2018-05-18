С начала года специалистами Удмуртэнерго пресечено хищение более 1,5 млн кВт*ч электроэнергии

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" продолжают реализовывать комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии. По итогам четырех месяцев текущего года, в проведено 850 совместных рейда представителей блока безопасности, профильных подразделений энергокомпании и правоохранительных органов.

В ходе рейдов было выявлено 180 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на сумму 5 млн 772 тыс. рублей (или 1 649 тыс. кВт*ч). По всем обнаруженным хищениям составлены соответствующие акты, по которым нарушители должны возместить причиненный сетевому комплексу ущерб. Если денежные средства не выплачиваются в установленные сроки, их взыскивают принудительно, в судебном порядке. К злостным нарушителям применяются законные меры воздействия: отключение электроэнергии, административная или уголовная ответственность.

Так, за четыре месяца 2018 года по результатам проверок возбуждено 153 административных дел, привлечено к административной ответственности 37 человек.

Напомним, хищения электроэнергии не только наносят финансовый ущерб сетевой компании, но и провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети. В результате из строя может выйти бытовая техника, причем не только у правонарушителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия могут привести к электротравме окружающих, а в ряде случаев – и к пожарам.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный), по телефону +7 (920) 05-05-777Звонок: +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.