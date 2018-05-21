Заплатить долги, не дожидаясь судебных приставов, призывает АО "Каббалкэнерго"

Сотрудники отдела безопасности, пресс-службы и нальчикского энергосбытового отделения АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") совместно с представителями нальчикского городского отдела судебных приставов провели совместный рейд по должникам энергокомпании.

В ходе мероприятия была осуществлена "точечная" проверка потребителей-неплательщиков, проживающих в трех многоквартирных домах на углу пр. Шогенцукова и ул. Захарова, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании долга за потребленный энергоресурс в пользу гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии и вступили в силу исполнительные листы на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Как показывает практика, в таком "долговом" рейде не всегда удается выйти на контакт с неплательщиком. В двух из шести квартир, проверка которых была запланирована в этот день, дверь открыли сыновья собственников жилья. Один из них, не доводя дело до описи и ареста имущества, на месте погасил всю задолженность в размере 12,8 тысяч рублей. Из телефонного разговора пристава с собственницей другой квартиры стало ясно, что она попала в список должников в силу объективных причин. От нее было получено заверение, что до конца недели долг за потребленную электроэнергию в размере 11 тысяч рублей будет погашен в полном объеме.

Как отмечают в энергокомпании, проведение совместных рейдов с судебными приставами является крайней мерой в борьбе с должниками. Исчерпав все возможности, предусмотренные существующим законодательством, для решения вопроса взыскания долга в досудебном порядке гарантирующий поставщик электроэнергии вынужден обращаться в суд, а далее и к судебным приставам.

АО "Каббалкэнерго" напоминает, что электроэнергия – это товар, за который нужно платить. В интересах самих потребителей не доводить ситуацию до исполнительного производства, так как в итоге сумма, предъявляемая должнику к оплате, будет выше фактического долга из-за включенного в нее исполнительского сбора в доход государства в размере 7 % от суммы задолженности.

По информации нальчикского энергосбытового отделения АО "Каббалкэнерго", с начала 2018 года в отношении неплательщиков г.о. Нальчик вступили в законную силу 142 исполнительных листа на сумму 1,831 миллион рублей, из которых на данный момент реализованы 54 на сумму более 584 тысяч рублей.