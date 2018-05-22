Более 100 сотрудников "МРСК Урала" продолжают ликвидацию последствий непогоды

На большей части территорий Свердловской области погодные условия стабилизировались. К 22:00 специалистам энергокомпании удалось вернуть свет в дома порядка 10 тысяч человек. Завершены восстановительные работы на юге, севере и востоке региона. В частности, на территории Сысертского, Ирбитского, Артемовского и Серовского городских округов, а также в городском округе Ревда.

На текущее время ремонтные работы продолжаются на территории Западного управленческого округа Свердловской области. В частности, в Первоуральском и Шалинском городских округах. Здесь продолжают наблюдаться порывы ветра до 22 м/с, которые затрудняют использование автогидроподъемников. Также аварийно-восстановительные бригады работают в Горнозаводском управленческом округе. В частности, в Кировградском, Невьянском, Горноуральском, Верхнесалдинском городских округах и городском округ Верхняя Тура. Пока без электроснабжения суммарно остается порядка 7 тысяч человек, запитанных от энергооборудования филиала "Свердловэнерго". Всего около 40 небольших населенных пунктов,

Ремонтные работы персонал компании будет продолжать до завтрашнего дня. На поврежденных объектах работает 39 аварийно-восстановительных бригад в составе 107 человек и 35 единиц спецтехники.

Для потребителей работают операторы телефонного Центра поддержки клиентов ОАО "МРСК Урала" - 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).