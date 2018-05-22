"МРСК Урала" банкротит сбытовой актив

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики по заявлению ОАО "МРСК Урала" (входит в ГК "Россети") своим определением от 21 мая ввел процедуру наблюдения в АО "Роскоммунэнерго".

Минувший понедельник стал для лишенного статуса гарантирующего поставщика новой точкой отсчёта. Арбитражный суд запустил процедуру банкротства. Счета "Роскоммунэнерго" арестованы. Процедура наблюдения введена на 5 месяцев. Арбитражный управляющий будет разбираться в многомиллиардных долгах сбытовой компании и ее деятельности на рынке. Также он будет оценивать деятельность "Роскоммунэнерго" в период управления активом скандально известным АО "Межрегионсоюзэнерго" на предмет преднамеренного банкротства и направлять соответствующие обращения в правоохранительные органы по выявленным фактам.

Признание "Роскоммунэнерго" банкротом - единственно оставшийся способ защиты прав крупнейшего кредитора – "МРСК Урала". Напомним, что в марте приказом Минэнерго РФ АО "Роскоммунэнерго" лишено статуса субъекта оптового рынка электроэнергии, а его статус гарантирующего поставщика, который компания имела в Свердловской области, передан ОАО "МРСК Урала". "Роскоммунэнерго" занималось энергосбытовой деятельностью в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе, в том числе в поселках Черноисточинск, Висим, селе Покровское и деревне Усть-Утка. Компания обслуживала около 250 тысяч физических потребителей, более 4 тысяч юридических лиц, из которых 153 промышленных предприятий.

К моменту лишения статуса ГП "Роскоммунэнерго" накопил колоссальные долги на оптовом и розничном рынке электроэнергии. В частности, компания должна ОАО "МРСК Урала" за передачу электроэнергии на розничном рынке около 1 млрд рублей. Как неоднократно отмечали эксперты рынка, "Роскоммунэнерго" сформировало задолженность из-за того, что собственники компании направляли средства, полученные от потребителей электроэнергии, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью компании.

Стоит подчеркнуть, что утвержденный правительством РФ механизм лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика вступил в силу 17 декабря 2017 года. В документе указано, что размер этой задолженности сбытов во всех регионах РФ (преимущественно перед ПАО "Россети") имеет тенденцию к увеличению, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных и ремонтных программ в электросетевом комплексе страны и создает риски снижения уровня надежности энергоснабжения потребителей. Сегодня неконтролируемый прирост дебиторской задолженности в территориях присутствия проблемных энергосбытов зачастую настолько велик, что вызывает у представителей сетевых компаний оправданные подозрения в неблагонадежности работы таких контрагентов. Стоит отметить, что на начало мая просроченная дебиторская задолженность перед ОАО "МРСК Урала" находится на уровне 4,3 млрд рублей.

Ключевым должником является ПАО "Челябэнергосбыт" (гарантирующий поставщик Челябинской области), которое в общем должно распределительной компании 2,7 млрд рублей. В настоящее время в условиях отсутствия платежей со стороны ПАО "Челябэнергосбыт" задолженность с гарантирующего поставщика взыскивается ОАО "МРСК Урала" в судебном порядке. Из всего многомиллиардного долга ПАО "Челябэнергосбыт", находящейся в разногласиях является всего порядка 280 млн рублей.

Сбытовая компания не исполняет протокольные поручения Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэнергии Челябинской области, на заседаниях которой неоднократно рассматривался вопрос необходимости стабилизации платежной дисциплины на Южном Урале. Электросетевая компания также уже обращалась в прокуратуру Челябинской области и указывала на то, что с момента появления в структуре собственников ПАО "Челябэнергосбыт" новых бенефициаров, аффилированных с АО "Межрегионсоюзэнерго", гарантирующим поставщиком фактически было осуществлено нецелевое использование денежных средств.

"Компания убедилась, что призывать должников к платежной дисциплине гражданско-правовыми способами практически бесполезно. Мы видим проблему в том, что конечными бенефициарами проблемных ГП выступают частные лица, цель которых не сохранение за компанией рыночной позиции в перспективе, а извлечение максимальной выгоды из своих долей путем управления операционной деятельностью компаний через подконтрольный менеджмент. Представляется, что назрела необходимость включать в гражданское и корпоративное законодательство правовые средства, позволяющие эффективно воздействовать на так называемых "квазисобственников", от позиции которых нередко и возникают конфликтные ситуации. "МРСК Урала", в свою очередь, продолжит отстаивать свои интересы и будет вести достаточно жесткую риторику по взысканию собственных средств, так как несет социальную ответственность в регионах присутствия за надежное и качественное электроснабжение", - подчеркивает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Урала" Алла Петрова.