На Центральной ТЭЦ ПАО "ТГК-1" стартовали соревнования оперативного персонала теплоэлектростанций

С 21 по 25 мая 2018 года в Санкт-Петербурге проходят соревнования профессионального мастерства среди специалистов теплоэлектростанций ПАО "ТГК-1". В состязаниях принимают участие девять команд: из Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Ленинградской и Мурманской областей.

— Соревнования проводятся ежегодно и позволяют проверить уровень профессионализма персонала, выявить лучших по профессии и определить дальнейшие направления обучения специалистов. Но главное – это серьезная комплексная подготовка сотрудников, которую раз в пять лет проходит каждый работник оперативной смены всех ТЭЦ. Кроме того, соревнования поднимают корпоративный дух и дают возможность профессионального общения работникам разных филиалов и подразделений компании, — отметила начальник Учебного центра ПАО "ТГК-1" Виктория Плотникова.

Участники пройдут восемь этапов: продемонстрируют знания техники безопасности и нормативных документов, мастерство управления котельным, электротехническим и химическим оборудованием, навыки по оказанию первой медицинской помощи и ликвидации нештатных ситуаций.

Энергетики выполнят задания как на компьютерных тренажерах, так и на специально оборудованных полигонах, позволяющих максимально приблизить условия выполнения заданий к реальным.