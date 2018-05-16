В Тамбовэнерго завершена подготовка к работе в грозовой период

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" завершили комплекс мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в грозовой период 2018 года. Перечень работ был составлен по результатам анализа технологических нарушений прошлых лет, на основании прохождения грозовых периодов 2016-17 гг.

Энергетики провели осмотр состояния устройств молниезащиты и средств защиты от перенапряжений распределительных устройств подстанций, воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, распределительных сетей 6-10 кВ. Кроме того, были выполнены инженерные осмотры всех подстанций 35-110 кВ, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений. Проведена проверка работоспособности оборудования, используемого для регистрации аварийных режимов.

Оперативно-ремонтный и ремонтный персонал филиала прошел повторные инструктажи по действиям в условиях грозы и противоаварийные тренировки по определению мест повреждения линий электропередачи и ликвидации нарушений электроснабжения потребителей. Также была организована проверка готовности проводной, спутниковой, радио - и сотовой связи, используемой для контакта с оперативно-выездными и аварийно-восстановительными бригадам.

Своевременная и полная подготовка электросетевого комплекса Тамбовэнерго к прохождению грозового периода позволит значительно снизить риск повреждения электрооборудования в зоне ответственности филиала и обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей Тамбовской области.