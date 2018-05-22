Завершена установка офшорных платформ в рамках проекта сооружения трансграничного соединения Kriegers Flak - CGS

Системный оператор Дании Energinet завершил установку двух морских платформ для подстанций Kriegers Flak A (KFA) и Kriegers Flak B (KFB), входящих в состав трансграничного соединения Kriegers Flak - CGS. Kriegers Flak - CGS пропускной способностью 400 МВт пройдет между тремя датскими подстанциями, расположенными на юго-восточном побережье о. Зеландия и ПС Bentwisch в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Подводный кабель, проложенный в Балтийском море, соединит датские ПС Tolstrup Garde и ПС Bentwisch с немецкими офшорными ветропарками Baltic 1 (48,3 МВт), Baltic 2 (288 МВт) и датским Kriegers Flak (600 МВт).

Обмены электроэнергией по соединению между Данией и Германией будут осуществляться не только от офшорных ветроустановок, но и от материковых электростанций. Kriegers Flak - CGS позволит впервые в мире реализовать работу в синхронном режиме офшорных ветропарков, принадлежащих разным странам.

На двух офшорных платформах, установленных на двух опорах каждая, размещаются ПС KFA и ПС KFB, которые будут обеспечивать поставки выработанной ветропарком Kriegers Flak электроэнергии в материковую часть датской энергосистемы, а также специальный трансформаторный модуль Е, присоединенный к ПС KFB, который, в том числе, обеспечит электрическую связь между датской и немецкой энергосистемами и обмен электроэнергией между странами. Первое подключение подстанций намечено на 1 октября 2018 г., ввод в коммерческую эксплуатацию состоится позднее. Ветропарк Kriegers Flak должен начать работу к 2022 г.

Ответственными за проект соединения являются Energinet и немецкий системный оператор 50Hertz. Строительство ветропарка Kriegers Flak осуществляет шведская Vattenfall с заявленной стоимостью электроэнергии € 49,9 за 1 МВт*ч (одна из самых низких в мире цен для офшорной ветрогенерации).

