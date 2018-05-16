Cиловые трансформаторы ABB для гидроэлектростанции в Канаде

Крупнейшая гидроэлектростанция в Британской Колумбии (провинции на западе Канады) выбирает трансформаторы АВВ с улучшенными функциями безопасности и меньшей площадью размещения.

Срок службы нескольких единиц сверхвысоковольтного оборудования на подземной электростанции Mica подходит к концу, поэтому в рамках модернизации ведущая энергетическая компания Канады BC Hydro решила заменить повышающие генераторные трансформаторы (ПГ) гидроэлектростанции на трансформаторы от ABB, произведенные по технологии гибкого бака. Цель - снижение риска разрыва баков трансформаторов. Данные ПГ трансформаторы обеспечивают особо важную связь между электростанцией и линией передачи.

Повышающие генераторные трансформаторы электростанции Mica расположены на подземном объекте в очень ограниченном пространстве, поэтому уменьшенный размер оборудования имеет большое значение.

Уникальное решение от АВВ – в обеспечении превосходными функциями безопасности на меньшей площади в сравнении с аналогичными устройствами, оснащенными альтернативными системами защиты.

"Мы рады продолжить наше давнее сотрудничество с BC Hydro. Этот проект позволяет нам поддерживать наших клиентов в их постоянных усилиях обеспечить безопасное и надежное энергоснабжение для своих потребителей" - говорит Маркус Хаймбах, Управляющий директор Департамента Transformers подразделения Power Grids компании АВВ. "А также это вновь подтверждает нашу приверженность к созданию дифференцированных ценностей для наших клиентов при помощи современных технологий".

В объем поставки от компании ABB для заказа на 28 млн. долл. США входит проектирование, изготовление и поставка однофазных трансформаторов на 176 МВА 500 кВ, которые будут изготовлены на заводе трансформаторов АВВ в г. Варенн, Квебек (Канада).

Продуктовая линейка трансформаторов АВВ включает в себя трансформаторы высокого напряжения для линии передачи постоянного тока (HVDC) и силовые трансформаторы на напряжение до 1200 кВ, распределительные трансформаторы сухого типа и с жидким диэлектриком, тяговые и трансформаторы специального исполнения, а также соответствующие услуги и компоненты.

Трансформаторы являются неотъемлемыми компонентами электрической сети, они необходимы для эффективного и безопасного преобразования электроэнергии между различными системами напряжений. Также они являются важными компонентами оборудования, которые в основном используются для повышения или понижения одно- или трехфазного напряжения линии до желаемых уровней и бесперебойного питания.