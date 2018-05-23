Китай сократит металлургические мощности до менее миллиарда тонн в год

Как заявил Ю Йон, президент китайской металлургической ассоциации CISA и президент государственной корпорации Hebei Iron and Steel Group, КНР продолжит выводить из эксплуатации избыточные производственные мощности. В итоге совокупный объем мощностей в китайской металлургической промышленности к 2025 г. сократится до менее 1 млрд. т в год по сравнению с более 1,2 млрд. т в 2016 г.

По словам Ю Йона, с 2016 г. в Китае были закрыты металлургические предприятия общей производительностью порядка 120 млн. т в год, а еще 30 млн. т будут выведены из строя до конца текущего года.

Чтобы выполнить эту задачу, государство будет использовать как рыночные, так и административные методы. Кроме того, вывод с рынка избыточных мощностей будет происходить в ходе слияний и поглощений.

Конечной целью этих сокращений будет доведение среднего уровня загрузки производственных линий в металлургической отрасли до 80% по сравнению с около 70% в настоящее время. Однако, как отметил Ю Йон, потребление стальной продукции в стране будет уменьшаться, поэтому часть мощностей в любом случае останется в избытке.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"