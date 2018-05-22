"КолАтомЭнергоСбыт" принимает участие в Международном дне соседей

Ежегодно во всем мире в конце мая проводится Всероссийская акция "Международный День соседей". Информационно-просветительская кампания направлена на установление дружеских добрососедских отношений. Учитывая высокую общественную значимость общественной акции, направленной на совместное решение жилищных вопросов, гарантирующий поставщик организует ряд мероприятий, приуроченных к праздничной дате – 25 мая.

Сотрудники филиала уже приняли участие в благоустройстве придомовой территории совместно с ЖСК "Кольский 5", где были высажены цветы.

30- мая "КолАтомЭнергоСбыт" проведет круглый стол с участием представителей управляющих компаний города Мурманска, советов многоквартирных домов и инициативных граждан с целью решения острых жилищных вопросов, требующих максимального взаимодействия жильцов, исполнителей коммунальных услуг и гарантирующего поставщика. В ходе встречи планируется обсудить вопрос снятия показаний счетчиков, которые находятся в закрытых тамбурах, передачу показаний, энергосберегающие мероприятия, системы дистанционного учета ресурсов, новые аспекты законодательства.

Кроме того, гарантирующий поставщик организует благотворительную акцию по бесплатной замене индивидуальных приборов учета гражданам, нуждающимся в поддержке. Ранее такая акция уже проводилась к 9 Мая и Дню пожилых людей. Список участников акции определен совместно с общественными организациями инвалидов, ветеранов войны и труда.

Культурно-массовые мероприятия, приуроченные к проведению Международного дня соседей в Мурманской области, курирует Государственная жилищная инспекция МО.

