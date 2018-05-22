На Волжской ГЭС завершился отборочный этап Восьмых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС по региону "Запад". В нем приняли участие 13 команд: 12 команд филиалов РусГидро, а также команда Башкирской генерирующей компании.

В течение шести дней участники соревнований проходили испытания в части проверки знаний нормативно-технических документов, производства плановых переключений на оборудовании, ликвидации условного технологического нарушения, оказания доврачебной помощи пострадавшим на производстве, ведения энергетического режима ГЭС/ГАЭС, а также ликвидации возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

Первое место по количеству набранных баллов (2864,4) заняла команда Волжской ГЭС, 2-е место у Нижегородской ГЭС (2760,0 баллов), на 3-м месте – Жигулёвская ГЭС (2747,4 балла) и на 4-ом – Чебоксарская ГЭС (2698,2 балла). Эти команды примут участие в финале соревнований, который пройдет с 3 по 8 сентября 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике, в Приэльбрусье, недалеко от Баксанской ГЭС. Также в финале соревнований определится победитель Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" среди дежурных электромонтеров, проводимого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

По итогам первого отборочного этапа лучшими по профессии в своих должностях стали: Сергей Горохов – начальник смены станции Нижегородской ГЭС, Алексей Овчинников – начальник смены машинного зала Загорской ГАЭС, Роман Маркович – дежурный электромонтёр Чебоксарской ГЭС, Роман Журавлёв – машинист гидроагрегатов Жигулёвской ГЭС. Стоит отметить, что Алексей Овчинников окончил в 2010 году Саяно-Шушенский филиал СФУ, который является вузом-партнёром ПАО "РусГидро", и в том же году начал свою карьеру на Каскаде Кубанских ГЭС.

В своём выступлении на церемонии закрытия соревнований директор департамента производственной безопасности и охраны труда ПАО "РусГидро" Алексей Степанов отметил: "История соревнований оперативного персонала ГЭС начиналась с Волжской ГЭС, где они впервые прошли в 2005 году. С годами количество команд-участников только растёт. И можно сказать, что участие в соревнованиях профмастерства становится хорошей стартовой позицией для успешного карьерного роста персонала оперативных служб".

Второй отборочный этап по региону "Восток" пройдёт в пгт. Черёмушки на базе Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего и Саяно-Шушенского учебно-производственного информационно-инновационного центра Корпоративного университета гидроэнергетики с 18 по 25 июня 2018 г.

Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС – это ключевое мероприятие, направленное на оценку и совершенствование уровня профессиональной подготовки оперативного персонала гидроэлектростанций, распространения передовых и новых методов работы. Соревнования проводятся с 2005 года один раз в два года. Организатор мероприятия филиал ПАО "РусГидро" - "Корпоративный университет гидроэнергетики".