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Отраслевые новости: Энергетика

Оренбургский филиал "Т Плюс" приступил ко второму этапу проекта по модернизации изоляции магистральных тепловых сетей

Оренбургский филиал Т Плюс приступил ко второму этапу проекта по модернизации изоляции магистральных тепловых сетей

23 мая 2018, 17:13
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Оренбургский филиал "Т Плюс" приступил ко второму этапу двухлетнего проекта по модернизации изоляции магистральных тепловых сетей, начатому в 2017 году. В этом году планируется заменить порядка 21 километра теплоизоляционного покрытия трубопроводов диаметром от 325 до 820 мм. Суммарно за два года будет обновлено 27 километров изоляционного слоя, общая сумма затрат на реализацию проекта – 115 миллионов рублей.

По словам генерального подрядчика, Оренбургского филиала "ЭнергоремонТ Плюс", в ходе работ используются высокотехнологичные материалы, которые сохранят свои эксплуатационные свойства в течение 50 лет: минеральная базальтовая вата со стеклотканью и защитным слоем.

Характеристики изоляции нового типа позволят на 11% снизить тепловые потери, повысить качество и надежность теплоснабжения.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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