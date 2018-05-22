Россия и Франция наведут деловые мосты на ПМЭФ-2018

В архитектуре деловой программы Петербургского международного экономического форума традиционно особая роль отводится дискуссиям в двустороннем формате бизнес-диалога России и других ключевых экономик в разных регионах. Ожидается, что большой интерес участников Форума, инвесторов и предпринимателей вызовет диалог "Россия – Франция", который состоится 25 мая.

В числе спикеров с докладом выступят председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, главный исполнительный директор "Санофи" Оливье Брандикур, председатель совета директоров группы компаний "Ренова", президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, основатель и основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко, председатель правления Auchan Holding SA Вилельм Убнер, председатель совета директоров Danone SA Эммануэль Фабер.

Диалог "Россия – Франция" предполагает немало вопросов для обсуждения. Как изменения в геополитической конъюнктуре и взаимоотношениях России и Евросоюза отразятся на бизнес-контактах? Насколько вероятен сценарий отмены взаимных торговых барьеров и санкций в ближайшем будущем? Какие сектора экономики России могут быть потенциально интересны французским инвесторам и наоборот? Участники бизнес-диалога подискутируют по этим и другим актуальным темам, обсудят новые векторы взаимовыгодного сотрудничества – в цифровой экономике, трансфере IT-технологий, строительстве городов будущего и современной инфраструктуры.

Франция – один из ведущих европейских партнеров России. Между странами налажено успешное двустороннее сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. В прошлом году объем взаимной торговли между двумя государствами вырос на 16,5% до 15,5 миллиарда долларов. В России работают более 500 французских компаний.

Посол Франции в России Сильви Берманн: "Тесные отношения между Францией и Россией никогда не прерывались, даже во время кризиса. Французские предприятия сделали свой выбор и остались в России. Двусторонние инвестиции значительны, а новые многообещающие возможности сотрудничества связаны с современным транспортом, энергетикой, здравоохранением, пищевой промышленностью и охраной окружающей среды. Французский павильон на ПМЭФ представит достижения нашей страны и обеспечит французским и российским предприятиям дополнительные возможности для встреч и, я надеюсь, для развития совместных инновационных проектов. Интенсивные контакты между нашими странами существуют и в других областях – в сфере культуры (2018 год объявлен перекрестным годом языка и литературы). „Трианонский диалог“ гражданских обществ наших стран, инициированный в ходе встречи между Президентом Эммануэлем Макроном и Президентом Владимиром Путиным в мае 2017 года, позволит развивать новые связи".

Президент Medef Пьер Гаттаз: "Главной темой бизнес-диалога „Франция – Россия“ станут инновации. Французские компании разработали целый ряд инновационных предложений, направленных на решение таких сложных и актуальных вопросов, как градостроительство и устойчивое развитие городов, цифровизация промышленности, интернет вещей, искусственный интеллект и многих других. Французские компании обладают настоящими ноу-хау, которыми они готовы делиться с российским бизнесом и которые они могут впоследствии развивать совместно. Что бы ни происходило, я уверен, что у французских компаний впереди много лет сотрудничества с российскими партнерами".

"Сегодня около тридцати регионов России работают с французским бизнесом, и взаимные интересы распространяются на самые разные сектора экономики: космос, авиастроение, автомобильная промышленность, высокие технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, транспорт, дорожное строительство и другие. Это солидная основа для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества", – полагает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова, в свою очередь, считает, что у российско-французского торгово-экономического сотрудничества имеется хороший потенциал. "На сегодняшний день Франция является вторым иностранным инвестором в РФ после Германии, в последние три года была первым. Также Франция остается первым иностранным работодателем для граждан РФ. Исторически тесные связи наших двух стран и значительный размер французской экономики определяют хороший потенциал для увеличения торговых и финансовых потоков между Россией и Францией в будущем. Важным показателем является тот факт, что ни одно французское предприятие не покинуло страну после введения санкций", – убеждена Екатерина Трофимова.

Более подробную информацию вы найдете на сайте ПМЭФ-2018.

Каталог Павильона Франции: http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Divers/SPIEF_Russie_Catalogue_20180517_BD.pdf