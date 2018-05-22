Центральная Якутия объединится с Единой энергосистемой Востока

В настоящий момент энергоизолированная центральная часть Якутии готовится к объединению с Южно-Якутским энергорайоном, который входит в Объединенную энергосистему Востока. Это станет возможным благодаря реализации ПАО "Якутскэнерго" (входит в Группу РусГидро) инвестиционного проекта по строительству заходов линий электропередачи на подстанцию 220 кВ "Майя" для присоединения электроустановок ПАО "Якутскэнерго" к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС".

Реализация проекта позволит решить проблему системной надежности энергоснабжения потребителей центральной части Якутии. Станет возможно переключение потребителей на мощности Объединенной энергосистемы Востока при возникновении дефицита генерации электростанциями, расположенными в Якутске. Будут исключены риски, связанные с энергетически изолированным функционированием самого густонаселенного региона республики. Помимо этого Центральная Якутия получит доступ на оптовый рынок электрической мощности.

На сегодняшний день полностью разработана рабочая документация проекта, заключены договоры на поставку материалов, оборудования и выполнение строительно-монтажных работ, получены разрешения на строительство. В настоящее время выполнено уже более трети объема плановых работ по устройству свайных фундаментов. В текущем месяце планируется завершение отгрузки металлоконструкций опор ЛЭП к объекту. До начала паводка на склад в Мегино-Кангаласском районе доставлен весь необходимый объем железобетонных свай, провода и сцепной арматуры.

Окончание строительно-монтажных работ по основным направлениям проекта запланировано на 4 квартал 2018 года.