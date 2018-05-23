В Севастополе создали индустриальный парк

В Севастополе официально создан индустриальный парк "Гераклид", резидентами которого готовы стать девять компаний. Об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента экономического развития города Андрей Саносян.

- Привлекаем потенциальных резидентов, цифры постоянно меняются, но на сегодняшний день девять компаний готовы стать резидентами парка, - сказал Саносян. - Среди них - складской комплекс, логистическая компания, производство фармупаковки, переработка сельхозпродукции. В сумме они заявляют около одного миллиарда рублей инвестиций.

Индустриальный парк создается по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. В 2016 году была выбрана территория на пересечении улицы Индустриальной и Камышового шоссе. Планировалось, что строительство начнется, когда появятся основные резиденты, чтобы под их нужды проектировать коммуникации. На прошлой неделе распоряжением правительства города за парком "Гераклид" закреплены три земельных участка общей площадью 77,6 гектара. По словам Андрея Саносяна, подготовка площадки находится в завершающей стадии.

- Проектирование индустриального парка идет по графику, летом сдаем документы в госэкспертизу. Примерно к зиме сможем начать строительные работы, - заверил чиновник. - Есть понимание, какие коммуникации и мощности необходимы. До границ земельного участка каждого резидента будут доведены электроэнергия, газ, водоснабжение, канализация. Компании, которая решит создать бизнес в Севастополе и инвестировать в проект, будет достаточно просто выйти на участок, построить помещение, приобрести оборудование.

Он отметил, что резиденты парка смогут стать участниками свободной экономической зоны и получить льготы по налогам на прибыль, имущество, землю. Однако заключить договоры с инвесторами пока мешает одна проблема - в Севастополе не принят законопроект о передаче земельных участков без торгов под реализацию масштабных инвестпроектов.

- Это единственный механизм, который позволит передать участок от субъекта РФ управляющей компании индустриального парка, - сказал Саносян. - Пока он не будет принят, у нас не будет ни одного резидента. Этот механизм позволяет инвестору максимально быстро зайти в регион и начать работу.

Российская газета