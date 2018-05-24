Алюминиевая Ассоциация отмечает рост внутреннего потребления алюминия

Отечественные компании, производящие алюминиевую продукцию высоких переделов, демонстрируют большой потенциал. Такое мнение высказал Директор по международной деятельности Алюминиевой Ассоциации Юрий Мишин в ходе 23-го Саммита "Металлы и горная промышленность России и СНГ 2018", организованного Институтом Адама Смита. В своем выступлении он отметил, что, несмотря на то, что потребление алюминия на душу населения в стране существенно меньше, чем в странах Евросоюза, в 2017 году Россия заняла 1-е место в мире по росту потребления алюминия в целом (+ 10%) и первичного алюминия (+ 11%), в частности.

Основными драйверами отечественной перерабатывающей алюминиевой отрасли становятся строительство, автомобилестроение, электротехника и машиностроение. В совокупности на эти отрасли в ближайшее время придется около 80% прироста потребления алюминия. Только в строительстве алюминиевые компании, входящие в состав Ассоциации, уже готовы реализовывать более 20 видов продукции, что, учитывая возможности расширения программы реновации по территории всей страны, дает все основания на дополнительное увеличение переработки алюминия в отечественной промышленности.

В ходе работы также обсуждались введенные Администрацией США ограничения. По мнению участников Саммита, эти действия американских властей привели к волатильности и непредсказуемости рынка, вызвав неопределенность состояния всей мировой промышленности. На текущий момент потребность США в алюминии составляет около 5 млн тонн, при том, что имеющиеся производственные мощности не превышают 2-х млн тонн. Ранее недостаток алюминия компенсировался ввозом продукции, в том числе российского производства.

В мероприятии приняли участие представители Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Газпромбанка, Евразийского Банка Развития, Московской биржи, JFE STEEL, Eurasian Resources Group, НЛМК, УГМК, Транслом, Amur-Minerals, CRU, PWC, Primetals Technologies и др.