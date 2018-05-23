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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Чеченские энергетики меняют опоры линий электропередачи в Ачхой-Мартановском районе

Чеченские энергетики меняют опоры линий электропередачи в Ачхой-Мартановском районе

24 мая 2018, 10:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ЛЭП

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За счет обновления основных фондов специалисты Ачхой-Мартановских районных электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") обеспечивают надежность эксплуатации "стареющих" конструкций линий электропередачи.

Выработавшие свой срок опоры линии электропередачи энергетики меняют на железобетонные. Многие опоры отслужили предельный срок безопасной эксплуатации, в результате чего произошло отклонение некоторых из них от вертикального положения, появились надломы.

Проводимая замена опор ЛЭП позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, проживающих в селах Самашки и Закан-Юрт. На сегодняшний день энергетики уже установили порядка 10 новых опор, работы продолжаются.

Одновременно с этим энергетики проводят вырубку древесно-кустарниковой растительности. Соседство зеленых насаждений с охранными зонами воздушных ЛЭП при неблагоприятных погодных условиях может стать причиной технологических нарушений в работе электроэнергетических объектов, поэтому специалисты АО "Чеченэнерго" ежегодно реализуют программу по расчистке трасс ЛЭП. Она направлена на обеспечение стабильности функционирования электросетевого комплекса Чеченской Республики.

Помимо расчистки трасс ЛЭП энергетики проводят работу с потребителями, направленную на соблюдение норм и правил нахождения в охранных зонах воздушных линий электропередачи. В частности, напоминают о запрете производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению. Так, категорически запрещено складировать запасы ГСМ, траву, дрова и прочие материалы, загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей, разжигать костры под линиями электропередачи.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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