23 мая, в преддверии ПМЭФ, состоялся совместный круглый стол Фонда Росконгресс и Санкт-Петербургского государственного экономического университета "Как сформировать общее экономическое пространство от Атлантики до Тихого океана? Существующие проблемы и пути их решения".

Эксперты обсудили интеграционные, инвестиционные, инфраструктурные, инновационные возможности и новые форматы взаимодействия основных участников формирующегося экономического региона Большой Евразии и в формате "мозгового штурма" выработали коллективное видение будущего развития общего экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

С приветственным словом к участникам обратился Максимцев Игорь Анатольевич, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Модератором дискуссии выступила Рекорд София Игоревна, заведующая кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Участники отметили, что геоэкономический потенциал Большой Евразии, охватывающей пространство между двумя океанами, огромен и должен быть реализован более полно даже в условиях слабой предсказуемости изменений мировой экономической конъюнктуры и политического климата. По мнению экспертов, основной целью формирования общего экономического пространства от Атлантического до Тихого океана является содействие всестороннему взаимодействию и сотрудничеству государств Евразийского континента через активизацию диалога между представителями власти, бизнеса, экспертного сообщества, научных организаций по широкому кругу вопросов экономического, политического, культурного характера для дальнейшего совместного развития и достойного ответа на новые вызовы.

Также были затронуты вопросы перспективных форматов экономического взаимодействия на пространстве Большой Евразии: возможности диалога ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, ЕС, реализации общей "цифровой повестки" ЕАЭС, перспективы транспортно-логистических и энергетических проектов, усиление региональных институтов развития в реализации инвестиционного потенциала ЕАЭС и возможности построения форсайта будущего развития общего экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

От лица экспертного сообщества в мероприятии приняли участие: Михаил Воронин, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета; Сергей Дятлов, профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета; Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике; Дмитрий Миропольский, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета; Вадим Панин, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета; Владимир Саламатов, генеральный директор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция"; Татьяна Уржумцева, директор Центра изучения Китая и стран АТР Санкт-Петербургского государственного экономического университета; Александр Ходачек, президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Санкт-Петербурге; Слава Ходько, генеральный директор АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций".