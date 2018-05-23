Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Олег Исаев выступил на ПМЭФ в рамках сессии "Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям".

В первый день работы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) на сессии "Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям" прошла дискуссия, в ходе которой представители сетевых компаний ПАО "Россети" и главы субъектов РФ, а также производители энергооборудования обсудили конкретные шаги по реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса страны.

В сессии приняли участие губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Новгородской области Андрей Никитин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО "Россети" Евгений Ольхович, главы дочерних компаний ПАО "Россети" – Янтарьэнерго, МРСК Центра, МРСК Сибири.

В рамках дискуссии с докладом выступил генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Олег Исаев. В ходе своего выступления он отметил, что новая цифровая техника потребует существенной перестройки существующей инфраструктуры. Кроме того, уже неоднократно высказывались опасения, что цифровизация требует излишне высоких затрат. Затраты, несомненно, необходимы, но приоритет их направленности должен быть таким, чтобы уже первые шаги в цифровизации сети дали максимальный эффект и наращивали его в последующем.

Рассказывая участникам дискуссии о существующем в компании опыте внедрения регионах новых цифровых проектов Олег Исаев отметил что, в ходе их реализации были найдены новые уникальные нестандартные решения, которые однозначно вписываются в процесс цифровизации.

Первое – это "цифровой монтер" - человек, которого автоматика и интеллектуальные приборы страхуют ошибочных действий, от несчастного случая, подсказывают ему оптимальные решения, делают его работу более эффективной.

Второе - это эффективные и недорогие решения наблюдаемости электросети, которые в сочетании с мультисервисной сетью, делают все процессы, происходящие в сетях, полностью прозрачными.

Третье - это системы самовосстановления и самодиагностики сети. Здесь на подходе есть интереснейшее решение: автоматизированный комплекс с применением беспилотных летательных аппаратов, которые будут давать всю информацию о состоянии линий электропередачи, начиная от трещины на опоре, заканчивая процессами гололедообразования и другими угрожающими процессами.

В завершении своего выступления генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья отметил, что новый цифровой подход к работе электросетевого комплекса, который затрагивает все сферы электроэнергетической отрасли, требует иного мышления и принципиально новых решений при планировании и эксплуатации и даже требует изменений в структуре энергетических предприятий.