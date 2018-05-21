Глава "Россетей" Павел Ливинский посетил павильон "Франция"

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский посетил павильон Французской Республики. В рамках объединённой экспозиции на Форуме представлены компании-флагманы национальной экономики Франции, такие как Société Générale, Schneider Electric, Renault, Sanofi, Air Liquide, Total, Danone, Auchan, L'Oréal, Michelin и другие.

Главе "Россетей", в частности, продемонстрировали инновационные решения Schneider Electric в области беспроводной зарядки для городского электротранспорта. Павел Ливинский также ознакомился с новой моделью электромобиля Renault, осмотрел стенды компании Engie, предлагающей в России решения по "зеленой энергетике", и глобального энергетического гиганта - компании Total.

Генеральный директор холдинга "Россети" пообщался с представителями французского бизнеса, в том числе, с Движением Предприятий Франции (МЕДЕФ), объединяющей свыше 800 тыс. французских компаний в различных отраслях. Ливинский выразил готовность активизировать контакты "Россетей" с французскими производителями с целью обмена опытом в области создания цифровых сетей, внедрения лучших инновационных решений в электросетевой комплекс.

Напомним, 25 мая Павел Ливинский, наряду с руководителями ведущих российских компаний, примет участие в бизнес-диалоге "Россия - Франция".