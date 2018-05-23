Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность

Филиал ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" продолжает планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Для возврата долгов энергетики реализуют комплекс мероприятий административного и правового характера.

Представители руководства Курскэнерго входят в рабочую группу по вопросам минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, созданную при администрации Курской области по инициативе ГК "Россети". На ее заседаниях заслушивают неплательщиков, после чего для них устанавливаются сроки и графики погашения задолженности с последующим контролем их соблюдения.

Значительный эффект приносит претензионно-исковая деятельность. За четыре месяца 2018 года специалистами правового блока #Курскэнерго направлено в суды 37 исковых заявлений о взыскании долга за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму 73,8 млн рублей. По состоянию на 1 мая 2018 года с неплательщиков взыскано более 22,8 млн рублей. В настоящее время в судебном производстве находится 44 дела о взыскании в пользу Курскэнерго дебиторской задолженности на общую сумму 50,7 млн рублей.

На 1 апреля 2018 года наибольшая просроченная задолженность отмечена по следующим контрагентам: ООО "Региональная энергосбытовая компания" (28 млн рублей), МУП "Горводоканал" (21 млн рублей), АО "Курскоблводоканал" (7 млн рублей).

Курскэнерго намерено продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством.