МРСК Юга одна из первых в группе компаний "Россети" запускает межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики

ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") откроет центр оценки квалификаций электроэнергетики. Стартовый профессиональный экзамен для пилотной группы состоится уже в июле 2018 года.

АНО "Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики" создан по инициативе МРСК Юга, в рамках исполнения Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" и реализации ряда инициатив ПАО Россети в области формирования и развития Национальной системы квалификаций. Центр будет заниматься независимой оценкой персонала организаций энергетики, а также выпускников профессиональных образовательных учреждений в Южном и Приволжском федеральных округах.

Основная цель проекта - получение реальной оценки качества подготовки, уровня компетентности, профессиональной пригодности работников предприятий, увеличение доли сертифицированных специалистов электросетевого комплекса.

Планируется проводить профессиональные экзамены по 13 квалификациям. Эксперты экзаменационных комиссий, в состав которых вошли ведущие специалисты МРСК Юга и других энергокомпаний, будут проводить оценку квалификации работников технических служб: электромонтеров и слесарей, инженеров по различным направлениям обслуживания электросетевого комплекса. Все эксперты прошли аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в электроэнергетике. Периодичность проведения оценки квалификации – один раз в пять лет.

В руководстве компании отмечают, что создание межрегионального центра квалификаций электроэнергетики на базе МРСК Юга решает сразу несколько задач, стоящих перед энергетиками - повышение квалификационного уровня работников, привлечение для работы молодых специалистов, главным образом технического профиля, их закрепление в компании. Более того, подтверждение квалификации позволит работникам заключить трудовой договор с предприятием на более выгодных условиях, а компаниям - наилучшим образом распределять человеческие ресурсы и оптимизировать производительность труда.