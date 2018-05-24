Подведены итоги работы ВИЭ-генерации в Португалии за первый квартал 2018 г.

Системный оператор Португалии REN по итогам работы энергосистемы в первом квартале 2018 г. зафиксировал увеличение доли ВИЭ-генерации в общем объеме потребления до 61%, из которых 31% обеспечили ВЭС, 24% - ГЭС, 5% - ТЭС на биомассе, 1,1% - фотоэлектрические СЭС.Также REN и правительство Португалии подписали соглашение о расширении за счет части побережья округа Виана-ду-Каштелу (на северо-востоке страны) пилотной зоны (Portuguese Pilot Zone) в Атлантическом океане, где реализуются проекты по использованию энергии моря, в том числе строительство приливных электростанций.