"Россети" и МГИМО будут сотрудничать в области подготовки кадров и научной сфере

"Россети" и "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" (МГИМО) в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной, научной и научно-практической сферах и профессиональной подготовке и переподготовке работников компаний группы "Россети". Документ подписали генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Сотрудничество между компанией и университетом предполагает совместную работу в сфере проведения прикладных научных исследований по актуальным для "Россетей" проблемам, в том числе в области цифровых технологий для электроэнергетики.

Документ подразумевает создание совместных рабочих и экспертных групп для выработки предложений по актуальным вопросам перспективного развития электроэнергетики.

Соглашение также предполагает организацию на базе компаний группы "Россети" практики для студентов МГИМО, профпереподтоговку и повышение квалификации действующих сотрудников "Россетей", а также подготовку научных кадров для компаний группы "Россети" в МГИМО.

Университет, в свою очередь, будет разрабатывать учебные планы и программы по углубленному обучению специалистов в области электроэнергетической и электросетевой сферы и помогать в подборе кадров для сетевого холдинга из числа выпускников МГИМО.