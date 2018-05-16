Спасение пострадавших – дело для специалистов

Сотрудники "Тюменьэнерго" стали призёрами и победителями муниципальных этапов конкурса среди работников организаций "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018", приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.

В своих муниципальных образованиях "Тюменьэнерго" представляли Владимир Абрамов из "Энергокомплекса", Динара Зубаирова, Михаил Алекса, Роман Шарафиев из Сургутских и Андрей Бахарев из Когалымских электрических сетей, а также Вера Марченко из исполнительного аппарата компании.

По итогам муниципального этапа мастер службы релейной защиты и автоматики филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Владимир Абрамов стал лучшим в Нягани, а в Сургуте ведущий инженер службы производственной безопасности и производственного контроля АО "Тюменьэнерго" Вера Марченко заняла второе место среди представителей производственной сферы. Стоит отметить, что кроме сотрудников в Сургуте Благодарностью Администрации города за активное взаимодействие с органами местного самоуправления и высокий уровень подготовки участников городского конкурса отмечено и собственно АО "Тюменьэнерго".

Как отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "Тюменьэнерго" Андрей Брагин, принявший участие в церемонии награждения, специалисты компании показали хорошие результаты, которые говорят о готовности персонала к оказанию первой помощи и работе в нештатных ситуациях. При этом он пожелал, чтобы эти знания и умения применялись только на площадках конкурсов и смотров, а не в повседневной жизни.