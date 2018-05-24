"Тверьэнерго" ведет борьбу с неучтенным потреблением электрической энергии

Тверские энергетики ПАО "МРСК Центра" продолжают борьбу с нарушениями, приводящими к недоучету потребляемой электрической энергии. За 4 месяца 2018 года на территории области был проведен 81 рейд, составлено 213 актов о неучтенном потреблении электрической энергии. Объем выявленного и реализованного (оплаченного) неучтенного потребления составил 1,9 млн. кВтч. на сумму порядка 6,5 млн. руб.

Бригады по учету электрической энергии Тверьэнерго регулярно, включая выходные и праздничные дни, проводят проверки приборов учета и выявляют факты бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Кроме того, в районах наибольших потерь электроэнергии проводятся целевые рейды с привлечением дополнительного персонала.

К сожалению, факты безучетного и бездоговорного потребления стали достаточно распространенным явлением. Одним из основных способов безучетного потребления является подключение нагрузки до прибора учета, что выявляется в процессе проверки измерительного комплекса. Также встречаются случаи вмешательства в работу приборов учета с целью искажения результатов производимых ими измерений. Недобросовестные потребители используют магниты для воздействия на счетчик с помощью сильного магнитного поля. Для противодействия данному виду нарушения энергетики применяют специальные "антимагнитные" пломбы, которые содержат вещество, чувствительное к магнитному полю, и при воздействии магнитом пломба "вскрывается".

Несанкционированное вмешательство в работу электрической сети увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения потребителей. Попытка самовольного подключения к сетям, вмешательство в работу электроустановок может стать причиной аварии в энергосистеме и даже привести к гибели самого правонарушителя.

Следует помнить, что потребление электроэнергии без договора, заключенного в установленном законодательством порядке, чревато незамедлительным отключением от сети, а также уголовной ответственностью. При этом расчет платы за бездоговорное потребление производится с даты последней проверки состояния сетевых объектов в месте несанкционированного подключения к сети по дату выявления факта хищения электроэнергии. Вся сумма штрафа будет взыскана с потребителя в добровольном или принудительном порядке через суд.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" призывает потребителей обращать внимание на имеющиеся факты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии и своевременно сообщать о них в электросетевую компанию. Позвонив по телефону бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115 (работает круглосуточно), всегда можно получить оперативные консультации по всем вопросам электроснабжения.

