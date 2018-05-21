Успешно апробирован тестовый проект по автоматизации распределительной сети в филиале ОАО "Сетевая компания" Буинские электрические сети

Внедрение новых технологий комплекса продиктовано необходимостью в точном и оперативном контроле над потреблением и учетом электроэнергии, а также в повышении наблюдаемости сети.

Опытная эксплуатация расширенного функционала существующей автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) проведена в Свияжском РЭС – дополнительное оборудование было установлено в КТП населенных пунктов Исаково и Нижние Вязовые.

На рабочие места персонала филиала был установлен программный комплекс, который позволяет отслеживать данные с приборов учета потребителей, в том числе контролировать качество электроэнергии, осуществлять поиск объекта учета на карте, просматривать состояние воздушных линий и КТП, а также объектов потребителей и другие параметры электрической сети.

"С внедрением этой системы у диспетчера появилась возможность увидеть, находясь на рабочем месте, на каком участке воздушной линии произошло отключение электроснабжение и оперативно направить к месту аварии бригаду электромонтеров, – поясняет суть проекта начальник Свияжского РЭС Рустам Адиятуллин.

Таким образом сейчас в функционал приборов учета, встроенных в АИИС КУ, входит не только передача данных о потреблении электроэнергии, но и передача информации о состоянии сети, которая отображается на геоинформационной системе - в информационной системе диспетчера. Также опробована возможность использования населением личного WEB- кабинета для мониторинга и контроля собственного расхода электроэнергии.

"Мы провели апробацию этих элементов "умных сетей" для того, чтобы понять, какую концепцию нам принять в дальнейшем для внедрения в компании интеллектуального учета электроэнергии, - комментирует тестирование заместитель директора по реализации услуг БуЭС Данис Идиятов, - Благодаря освоению новых методов сбора и анализа данных у компании появляется возможность не только получать дополнительные сведения, но и совершенствовать производственный процесс в соответствии с требованиями потребителей компании".

В результате проведенной модернизации у персонала РЭС появилась возможность оперативно отслеживать баланс электроэнергии, осуществлять контроль за ее качеством электроэнергии и состоянием сетей, что предоставляет возможность максимально оперативно принимать решение об изменении режима работы электрооборудования в случае возникновения нештатных ситуаций.

Внедрение элементов "Умных сетей" позволит существенно улучшить качество, надежность электроснабжения потребителей, проживающих на территории, где приборы учета "обвязаны" такой автоматизированной системой и в целом существенно повышает энергоэффективность работы распределительных сетей.