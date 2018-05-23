В операционной зоне ОДУ Северо-Запада определили лучшего специалиста, эксплуатирующего инженерные системы

В Санкт-Петербурге завершился региональный этап Вторых соревнований профессионального мастерства оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы. В нем приняли участие специалисты Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада и входящих в его операционную зону региональных диспетчерских управлений. Первое место в соревнованиях занял сотрудник ОДУ Северо-Запада Кирилл Румянцев, набравший наибольшее количество баллов по итогам пройденных этапов.

Задачами соревнований являются повышение качества и безопасности работы оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы, определение степени его квалификации, обмен опытом по вопросам подготовки специалистов.

В состав современных комплексов инженерных систем, обеспечивающих функционирование диспетчерских центров в постоянном круглосуточном режиме, входят системы электроснабжения (в том числе гарантированного и бесперебойного), тепло- и водоснабжения, вентиляции и технологического кондиционирования, противопожарной защиты. Как отметил на открытии соревнований директор по общим вопросам ОДУ Северо-Запада Виктор Григорьев, от бесперебойной работы инженерных систем зависят надежность и непрерывность оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики. "К специалистам, которые в круглосуточном режиме контролируют стабильную работу сложных инженерных систем, предъявляются особые требования. Помимо повседневной эксплуатационной поддержки оборудования, они должны уметь оперативно решать возможные нештатные ситуации. Именно на повышение их профессиональной подготовки и направлены эти соревнования", – подчеркнул он.

В состав судейских бригад вошли специалисты ОДУ Северо-Запада. Главную судейскую комиссию возглавил заместитель начальника Службы инженерного обеспечения Вячеслав Зеленый.

Соревнования проходили в шесть этапов, в ходе которых оценивалась готовность оперативного персонала к деятельности в нештатных ситуациях в условиях ограниченного времени.

Первый этап "Квалификационная проверка знаний норм и правил" проводился с использованием программного комплекса "Эксперт-Диспетчер". На втором этапе участникам предстояло выполнить оперативные переключения в распределительном устройстве 0,4 кВ, а также подготовку рабочего места и допуск к работе ремонтной бригады. На этапе "Противоаварийная тренировка (системы электроснабжения)" участники выполняли необходимые действия по ликвидации нарушений нормального режима работы систем электроснабжения. В ходе четвертого этапа "Противоаварийная тренировка (системы теплоснабжения)" участники должны были выполнить необходимые действия по ликвидации нарушений нормального режима работы систем теплоснабжения и вентиляции. Этап "Тушение возгорания" проходил на специально оборудованной площадке, где участники осуществляли оперативный контроль за производством пожароопасных работ и производили тушение условного возгорания. Проверка навыков реанимации и оказания первой помощи проводилась на заключительном, шестом этапе соревнований с использованием специализированных робота-тренажера "Гоша" и манекена "Максим".

По итогам региональных соревнований второе место занял представитель Кольского РДУ Сергей Сидоров, третье – Алексей Алексеев из Новгородского РДУ.

Победитель соревнований Кирилл Румянцев будет представлять операционную зону Северо-Запада на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы филиалов АО "СО ЕЭС". Они пройдут с 25 по 29 июня на базе ОДУ Северо-Запада и учебного полигона ПАО "Ленэнерго". В соревнованиях примут участие победители региональных отборочных этапов, проведенных в ОДУ и РДУ. В состав главной судейской комиссии Всероссийских соревнований войдут работники Исполнительного аппарата АО "СО ЕЭС".