Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым. С российской стороны также присутствовали генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев. Со стороны Правительства Республики Южная Осетия во встрече также приняли участие Председатель Правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев и Министр экономического развития Республики Южная Осетия Геннадий Кокаев.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, включая взаимодействие в газовой и электроэнергетической сферах.

В заключение встречи Александр Новак и Министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокаев подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Газпром – Южная Осетия".