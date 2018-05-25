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Александр Новак встретился с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым

Александр Новак встретился с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым

25 мая 2018, 14:47
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-2018

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым. С российской стороны также присутствовали генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев. Со стороны Правительства Республики Южная Осетия во встрече также приняли участие Председатель Правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев и Министр экономического развития Республики Южная Осетия Геннадий Кокаев.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, включая взаимодействие в газовой и электроэнергетической сферах.

В заключение встречи Александр Новак и Министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокаев подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Газпром – Южная Осетия".

Компания: Министерство энергетики РФ
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Эта новость часть сюжета ПМЭФ 2018
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