МРСК Центра готова обеспечить надежное электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ в регионах ЦФО

ПАО "МРСК Центра" завершило подготовку объектов электросетевого комплекса к обеспечению надежного электроснабжения пунктов приема Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году основной этап ЕГЭ пройдет в период с 28 мая по 2 июля, в регионах деятельности компании (11 субъектов Центрального федерального округа) экзамен будут сдавать порядка 60 тысяч учащихся.

В зоне ответственности МРСК Центра находятся 268 образовательных учреждений, где будет проводиться ЕГЭ. Наибольшее число пунктов приема единого госэкзамена приходится на филиалы "Белгородэнерго" (42), "Смоленскэнерго" (37), "Костромаэнерго" (36), "Ярэнерго" (32). Персоналом филиалов компании на объектах инфраструктуры, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема ЕГЭ, реализован комплекс подготовительных мероприятий.

Проведены внеплановые осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Схемы электроснабжения пунктов приема ЕГЭ приведены в состояние нормативной надежности. Приведены в состояние готовности резервные источники питания

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения организована четкая схема оповещения оперативного и ремонтного персонала, определен порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с территориальными сетевыми организациями. За каждым пунктом проведения ЕГЭ закреплены оперативно-выездные и ремонтные бригады. C ответственным персоналом проведены инструктажи.

В дни проведения аттестации во всех центрах питания, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема ЕГЭ, будут приостановлены плановые работы и переключения. Кроме того, будет усилено дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад районов электросетей.