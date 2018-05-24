МРСК Юга обеспечит бесперебойное электроснабжение 247 пунктов проведения ЕГЭ

Накануне основного этапа сдачи ЕГЭ специалисты ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") провели масштабную подготовительную работу по обеспечению бесперебойного электроснабжения 247 пунктов проведения ЕГЭ во всех регионах зоны ответственности.

Проведены внеплановые осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи, определены центры электропитания образовательных учреждений, на время проведения ЕГЭ на их территории приостановлены плановые работы за исключением тех, что связаны с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений.

Так, в Ростовской области подготовлен 121 пункта сдачи экзаменов, в Волгоградской области – 74, 35 пунктов проведения ЕГЭ в Астраханской области и 17 – в Калмыкии. Также подготовлены 97 резервных источников энергоснабжения.

За каждым из пунктов проведения ЕГЭ закреплены оперативные и ремонтные бригады. Организовано дежурство персонала для своевременного реагирования на нештатные ситуации.