"Модели цифровизации сетей в регионах РФ подготовят все "дочки" "Россетей", - Павел Ливинский

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский принял участие в панельной дискуссии "Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям", состоявшейся сегодня в рамках ПМЭФ-2018.

В ходе мероприятия были представлены первые промежуточные итоги применения цифровых технологий в электросетевом комплексе группой "Россети" на примере Калининградской и Новгородской областей.

В приветственном слове к участникам сессии Павел Ливинский отметил тенденцию поступательной трансформации сетевой инфраструктуры: "Все наши дочерние организации на местах готовят модели цифровизации в соответствии с задачами региона.

В качестве пилотных выбраны Калининградская и Новгородская области. Это пилоты, наработки которых будут тиражироваться по всей стране".

Павел Ливинский уточнил, что в настоящее время осуществляется стандартизация технических решений для последующего использования зарекомендовавших себя подходов.

О достижениях автоматизации в Калининградской области, ставшей плацдармом для внедрения инноваций, рассказал губернатор региона Антон Алиханов: "Совместно с компанией Россети мы получили уникальный опыт. Уже сейчас благодаря цифровым сетям мы повысили наблюдаемость, управляемость электроснабжения, автоматизировали все процессы. Система электромониторинга уже показывает впечатляющие результаты. В частности, более чем в пять раз сокращено время проведения восстановительные работ".

Кроме того, Антон Алиханов отметил успехи в сокращении потерь в сетях и развитии "умной" системы учёта, предотвращающей энерговоровство. "Надеюсь, что два наших цифровых РЭС помогут в развитии технологии в других регионах. А дальнейшее расширение даст перспективы не только для энергетиков, но и для промышленников", - добавил Алиханов.

В свою очередь, об эффектах от цифровизации Валдайского РЭС рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Представитель любого региона может приехать к нам на Валдай и увидеть, как это работает, а потом начать применять у себя. Уверен, что для субъектов настало время поддержать "Россети" в реализации этой национальной инициативы. С помощью работы, которая делается сейчас, формируется огромный массив данных, новые сервисы, которые можно применять в других отраслях экономики", - подчеркнул Никитин.

В поддержку инициатив "Россетей" также высказался заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Липатов, затронув актуальную проблему не использующейся сетевой мощности, которую согласно заявкам потребителей подключают предприятия группы "Россети". "Необходимо стимулировать крупных производителей, имеющих в том числе еще с советских времен большие резервы, ответственно и рационально относиться к энергопотреблению. Надеюсь, что необходимые предложения по нормативно-правовому регулированию в этой части будут сформированы, и мы надеемся на их успешное прохождение в Правительстве", - отметил член Совета Федерации.