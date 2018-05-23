Проект МРСК Северо-Запада по цифровизации сетей представлен на ПМЭФ-2018

Опыт МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО "Россети") по построению цифровой сети на примере реализации технологии smart grid представлен 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме. О первых результатах цифровизации электрических сетей Новгородской области рассказал глава региона Андрей Никитин.

"Сегодня на территории Валдайского района цифровой РЭС уже существует в реальности. С МРСК Северо-Запада у нас есть четкий план дальнейшего движения: достраиваем сети по всему Валдайскому району, переходим к Боровичскому, второму после Новгородского промышленному району области. Там стоят задачи, связанные с мощными промышленными потребителями. Я абсолютно уверен, что мы их решим", – сказал Андрей Никитин.

Открывая панельную дискуссию "Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям", генеральный директор ПАО Россети Павел Ливинский отметил стратегическую важность успеха пилотных проектов по цифровизации энергетики и экономики: "Выстраивание отношений с производителями оборудования, формирование наших требований как заказчика новых технологий, и работа с потребителями, дают нам возможность тиражирования наработок технических решений по всей стране".

По словам Андрея Никитина, несколько лет назад Президент в своём послании говорил о Национальной технической инициативе: "Сегодня она запущена, и несколько проектов двигаются с разной динамикой, но говоря о реализованных проектах, мы приходим в "Россети": Валдайский РЭС в Новгородской области и "Янтарьэнерго", Калининград. Представитель любого региона может приехать к нам на Валдай и увидеть, как это работает. Это не слова и не планы, это реальные эффекты: снижение потерь электроэнергии на 50 процентов от текущего уровня, увеличение в 10 раз надежности электроснабжения, отклонения напряжения не более 5 процентов, стопроцентная наблюдаемость сетей, дополнительные 30 процентов резерва мощности для бизнеса". Губернатор отметил также участие российских, и в частности, новгородских производителей в проекте модернизации сетей.

Напомним, что в 2017 году Валдайский РЭС филиала "Новгородэнерго" стал первой территорией, где компания реализовала принцип активно-адаптивных электрических сетей Smart grid. Внедрение в действующие сети вакуумных реклоузеров, индикаторов короткого замыкания, а также реконструкция ячеек в центрах питания позволяют автоматически определять и отключать поврежденный участок сети, сохраняя питание на остальных участках цепи. Также выполнена модернизация диспетчерского щита. Для 16 тысяч жителей Валдайского района повышена надежность электроснабжения при снижении операционных затрат электросетевой компании.

Говоря о перспективах технологии "умные сети", главный инженер МРСК Северо-Запада Денис Ягодка отметил, что следующими регионами где будут построены цифровые РЭС станут Республика Карелия и Псковская область. В южно-карельских сетях планируется сделать акцент на построении систем связи и телемеханики, а в Великолукском районе компания внедрит системы риск-менеджмента управления сетью. Также в 2018 году будут определены пилотные зоны для Вологодской и Архангельской областей и Республики Коми.