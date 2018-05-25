Региональное правительство, "Янтарьэнерго" и Фонд "Сколково" объединяют усилия для разработки новых технологий в энергетике

24 мая на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано соответствующее трехстороннее соглашение. В соответствии с документом стороны договорились совместно реализовывать пилотный проект "Новые технологии в энергетике. Изменение технологического уклада". Прежде всего, это внедрение цифровых технологий в работу электроэнергетического комплекса.

Соглашение подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов.

"Калининградская область к 2021 году готова перевести энергосети на цифровой формат работы. Но для осуществления этих задач мы нуждаемся в квалифицированных кадрах и наукоемких исследованиях фонда "Сколково", с которым мы уже имеем успешный партнерский опыт. Таким образом регион набирает обороты во внедрении цифровой экономики и передовых технологий", - заявил Антон Алиханов.

Основная цель реализации соглашения – создать все необходимые условия для социально-экономического развития самого западного региона России, повысить эффективность деятельности "Янтарьэнерго".

"Цифровизация электросетевого комплекса – ключевое направление деятельности "Янтарьэнерго" в соответствии с поручением Президента Владимира Путина по переходу России к цифровой экономике. Мы начали работу в этом направлении еще четыре года назад. Предпринятые нами шаги позволили рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса в целом. Уже сейчас они превосходят по основным показателям многие международные аналоги", - отметил Игорь Маковский.

Стороны намерены развивать долгосрочное эффективное сотрудничество по ряду стратегических направлений совместной деятельности, заниматься разработкой и внедрением инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора.

"Участие Фонда "Сколково" в этом совместном проекте нацелено в первую очередь на проведение прикладных исследований и апробацию в реальных условиях инновационных разработок, связанных с внедрением прорывных технологических решений в электроэнергетике. Проект объединяет потенциал фундаментальных и прикладных исследований в области ТЭК, новейшие продукты и технологии энергоэффективности", - рассказал Олег Дубнов. По его словам, впервые будет собран воедино и проверен на практике широкий спектр новейших технологий - от цифровизированных, активно-адаптивных сетей, различных технологий малой распределенной энергетики и хранения электроэнергии с соответствующим аппаратным и программным обеспечением до "умного" управления активами с использованием технологий блокчейна, смарт контрактов и интернета вещей.